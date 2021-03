Solo tres pacientes, con coronavirus, permanecen en el Centro de Atención Bicentenario

El incremento de casos a causa del nuevo coronavirus no es palpable en el Centro de Atención Quito Solidario, implementado meses atrás en el Auditorio del parque Bicentenario, para tratar a infectados. Solo tres pacientes con el virus permanecen al momento en el lugar.

Eso se confirmó, en un recorrido realizado por este Diario, este domingo 21 de marzo del 2021. A esta fecha, en la capital se registran 99 453 personas contagiadas con el SARS-CoV-2. Pichincha concentra la mayoría de casos, sobre los 100 000, mientras Guayas supera los 40 000.



Según información oficial, el Centro de Atención Quito Solidario funcionará únicamente hasta el 31 de marzo del 2021. Esto debido a temas presupuestarios, indicó Ronald Palma, médico general que labora en este sitio. Los enfermos que llegan son remitidos desde hace varias semanas al Hospital Pablo Arturo Suárez.



Los tres pacientes que permanecen en el sitio presentan características distintas de la enfermedad: el uno tiene síntomas leves, otro moderados y un tercero está grave y permanece intubado. Este último no ha podido ser transferido a un hospital porque las unidades de cuidados intensivos (UCI) de las casas de salud están llenas y requiere ese tipo de atención.



En los exteriores del Centro dos personas buscaban información de dónde pueden ser atendidas ellas o sus familiares. No quisieron brindar más detalles.



La enfermera Norma Martínez informa a quienes llegan al lugar que tampoco se están realizando pruebas para detectar la presencia del virus o la enfermedad del covid-19, como ocurría días atrás.



Sara Lechón comentó que acudió al sitio pensando que allí podían atender a su papá, él presenta síntomas de la enfermedad, sobre todo una fuerte tos y dolor del pecho, pero le dijeron que se dirija a otro centro de salud.



Mientras tanto, en el Hospital Pablo Arturo Suárez no se observan pacientes y aglomeraciones en el exterior. Pero el guardia que custodia la entrada norte del hospital aclaró que todos quienes llegan con síntomas son atendidos.