Transportistas urbanos piden al Municipio de Ambato la entrega de un subsidio para laborar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los transportistas urbanos solicitaron al Municipio de Ambato se detalle los protocolos de seguridad que se aplicarán en el reinicio de sus actividades previsto a partir del domingo 17 de mayo del 2020. Esa es la fecha en que la urbe tungurahuense cambiará de rojo a amarillo en el semáforo por la afectación del covid-19.

La medida busca salvaguardar la vida de los usuarios y conductores, y evitar posibles contagios con coronavirus. Además, pidieron que el Cabildo subsidie en parte el costo del transporte, especialmente los gastos de operación que implica el servicio.



Washington Nuñez, gerente de la Unión de Cooperativas de Transporte Urbano, explica que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta del Municipio; pese a que el alcalde Javier Altamirano se comprometió a analizar el estudio técnico entregado. "Esperamos una respuesta, caso contrario no podríamos salir a trabajar porque estaríamos perdiendo el 70% de los ingresos".



Asegura que en el documento se detalla que si el Cabildo no subsidia el transporte el costo del pasaje costaría USD 1,15 debido a que las unidades solo llevarían a 24 pasajeros en sus recorridos. El subsidio sería por 5 meses, eso les permitiría entregar un transporte seguro y cómodo.



"Un ejemplo de eso es Quito donde el Municipio entregará USD 200 a los transportistas, algo similar buscamos que haga en Ambato, eso se podría financiar con dineros de la emergencia o se debe hacer un estudio. Tenemos que invertir en desinfección de las unidades, gel y más", explica Núñez.



Menciona que los propietarios de al menos 270 de las 397 unidades de las cuatro cooperativas de transporte y una compañía están endeudados puesto que financiaron la compra de nuevos buses. Hasta el momento el sector registra pérdidas por USD 3,6 milones.