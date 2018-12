Transportistas, a la expectativa de cómo se mantendrá subsidio a la gasolina

LEA TAMBIÉN

El gremio de transportistas urbanos y taxistas está a la espera de la propuesta que hará el Gobierno Nacional para mantener el subsidio de la gasolina extra y ecopaís para buses y taxis, tras el anuncio de la implementación de las nuevas medidas económicas.

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, señaló la tarde de este jueves 20 de diciembre del 2018 que, durante la mañana, hubo una reunión con autoridades del Ejecutivo para conocer sobre la posible compensación que se entregaría a los taxistas.



En la reunión estuvieron los representantes de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha que aglutina al transporte urbano, escolar, turístico y camionetas.



No hubo ninguna certeza después de que finalizó la conversación. Brunis dijo que el Gobierno Central aún no tiene un mecanismo definido para que el subsidio a la gasolina para el transporte se mantenga.



Jorge Yáñez, presidente de la Unión de Operadores de Transporte Público de Quito, dice que no han mantenido ningún acercamiento con el Gobierno. Sin embargo, cree que debe presentarse una alternativa lo más pronto posible.



Yánez menciona que, de no haber una forma que permita que los buses carguen gasolina subsidiada, podría generar especulación y un mercado negro del combustible. “No sé si nos van a asignar bombas de gasolina exclusivas u otras medidas”, señaló.



Ambos dirigentes coinciden en que se debe otorgar un tiempo al Gobierno para que defina como se llevará a cabo esta medida.



Fenacotip no ha discutido paralizaciones

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), Abel Gómez, dijo que su organización no ha discutido participar en acciones de protestas por el alza de la gasolina extra y ecopaís, pues su lucha está orientada a temas como el combate a la ilegalidad y el pago de las deudas por el 50% de la tarifa diferenciada que adeuda el Gobierno, entre otras.



Según Gómez, se han entregado permisos de operación a dos operadoras de transporte en el Azuay a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y hay extorsión en el control en las carreteras.



“Sabemos que el alza de combustible genera inflación y afecta al ciudadano, pero nuestro gremio hasta el momento no se ha sentado a discutir y analizar una paralización por el tema del alza de las gasolinas”, señala Gómez.