Transportistas de Quito recibieron pago de compensaciones de tres meses

Hasta la mañana de hoy, jueves 29 de noviembre del 2018, los transportistas de Quito recibieron por parte del Municipio el pago de las compensaciones correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo que estaban represadas.

Jorge Yánez, dirigente del gremio del transporte público, aseguró que luego de que el 26 de octubre pasado, el Concejo Metropolitano aprobara el pago de las compensaciones, han tenido acercamientos con las autoridades para ponerse al día con el desembolso.



La compensación es un pago de USD 3 000 que se realiza cada tres meses a aquellos transportistas que cumplen con más del 70% de ciertos parámetros de calidad del servicio. Sin embargo, en febrero pasado el Concejo aprobó la suspensión de dicho pago, mientras se realizaba una auditoría externa al proceso.



En un inicio, la suspensión debía estar vigente máximo hasta junio del 2019, pero al no realizarse el examen solicitado, la medida se prolongó, lo que generó varias protestas por parte de los dueños de buses urbanos e interparroquiales. El gremio pedía, además, que se analice una posible alza en el costo del pasaje que está congelado en USD 0,25, desde hace 16 años.



Yánez explicó que todavía falta cancelar el pago de varios meses. Entre ellos, el de febrero. “Nos dijeron que hay un problema administrativo en la Agencia Metropolitana de Transito (AMT) que impide momentáneamente ese desembolso, pero señalaron que están solucionando y van a cancelar esa suma los próximos días”. También faltan los pagos de junio, julio, agosto, septiembre y octubre.



No obstante, el pago de marzo a mayo significó un ingreso de USD

3 000 para los dueños de las unidades, lo que les permitió ponerse al día con las deudas y oxigenar sus finanzas.



De los 3 200 buses que hay en Quito, 2 100 recibieron el desembolso. Yánez explicó que 600 unidades son alimentadores y que el resto (unas 500) no logró cumplir los parámetros de calidad por lo que no se benefició con la compensación.



“Dicen las autoridades que hasta el 20 de diciembre nos pagarán de junio y julio”, concluyó el dirigente. El Cabildo deberá desembolsar en total cerca de USD 18,8 millones.