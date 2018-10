Transportistas de Quito recibirán compensaciones represadas desde febrero de 2018

LEA TAMBIÉN

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este viernes 26 de octubre del 2018 levantar la suspensión sobre el pago de compensaciones al transporte público de pasajeros. La medida se aplicó desde mayo de este año, después que los ediles solicitaran un informe a la Secretaría de Movilidad sobre cómo se realiza el proceso.

También pidieron que se realice una auditoría externa, que no puede ser contratada sin autorización de la Contraloría General del Estado. En la sesión extraordinaria de hoy, el secretario de Movilidad, Alfredo León, presentó el informe. También hizo público un oficio que remitió la Contraloría, mediante el cual informaba que esa entidad aplica un examen especial a las compensaciones, a través de su Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales.



El examen se aplica primero sobre la anterior compensación. Revisará lo actuado entre marzo del 2015 y junio del 2017. Desde ese mes hasta enero pasado, los transportistas no tenían acceso a ninguna retribución, pese a que el pasaje continúa congelado en 25 centavos desde hace cerca de 16 años.



El examen especial se aplicará también a las evaluaciones realizadas entre febrero pasado y agosto. Esta es la compensación que estuvo suspendida desde mayo pasado y que empezará a pagarse en las próximas semanas. Este modelo dispone un pago de USD 3 000, cada tres meses. Es decir que cada propietario de una unidad recibirá alrededor de USD 9 000 por el trimestre que está por concluir y los dos anteriores, que no fueron pagados. En total, el Cabildo deberá desembolsar hasta la fecha USD 18,8 millones. Los recursos, según informó León, se entregarán en las próximas semanas.



16 de los 18 miembros del Concejo presentes aprobaron el desbloqueo de estos pagos, pero solicitaron al alcalde Mauricio Rodas y al secretario Alfredo León que se agilite el tratamiento de la estructura tarifaria que debe regir, incluyendo el pasaje que se aplicará al Metro de Quito.



La compensación estaba prevista por un plazo de hasta 18 meses, pero podría suspenderse si antes el Concejo resuelve un alza de pasajes.