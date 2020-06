Los transportistas interprovinciales no tienen fecha para reanudar las operaciones en Azuay

LEA TAMBIÉN

La reanudación del transporte interprovincial no tiene fecha en Azuay. El COE cantonal no autoriza la operación porque las terminales terrestres de otras provincias no están en condiciones adecuadas para evitar la propagación del covid-19.

De acuerdo con información de la Empresa Municipal de Movilidad de la capital azuaya, la terminal terrestre cuencana está lista para reiniciar los viajes, pero hay otros factores que se deben cumplir. Los transportistas deben cumplir con protocolos.



Uno de estos era que los choferes se hagan la pruebas rápidas de covid-19 y esa exigencia ya se cumplió. Además, que tengan un protocolo de bioseguridad para cada unidad y que las terminales de otras ciudades tengan la autorización del COE nacional.



Según el presidente de la Cooperativa de Transportes Azuay, Rómulo Ortega, para reanudar su servicio deben tener la aprobación de los cantones por donde se movilizarán, pero no hay una respuesta. “No sabemos cuál es la razón para que no nos dejen operar”.

Los transportistas de Azuay piden se les deje volver a actvar sus operaciones en medio de la pandemia por el coronavirus. Foto: Xavier Caivinagua / ELCOMERCIO



El viernes 26 de junio de 2020, se reunieron los dirigentes de las empresas de transporte de Azuay, tanto intercantonales como interprovinciales, para efectuar una marcha pacífica para que las autoridades de todo el país “nos dejen trabajar. Nos tienen abandonados”, dijo Ortega.



Según él, solo en su cooperativa 160 personas, entre choferes, ayudantes, empleados de las oficinas y socios, se hicieron las pruebas rápidas para covid-19. Ese permiso de no portar el virus, agregó, ya se caduca en dos días y “gastamos USD 28 por persona, sin razón porque no nos permiten trabajar”.

No realizarán la marcha porque seis dirigentes se reunirán el lunes 29 de junio con los miembros del COE cantonal de Cuenca. El COE nacional anunció que el 15 de junio de 2020 se reanudaría este servicio. El Minsiterio de Transporte y Obras Públicas emitió una resolución en la que da la competencia a los gobiernos autónomos, a la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía para que hagan cumplir las disposiciones.