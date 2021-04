Transportistas interprovinciales anuncian paralización

La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) anunció una paralización para este lunes 19 de abril de 2021.

Abel Gómez, presidente de Fenacotip, aseguró que la suspensión de actividades será por 48 horas y que la misma podría radicalizarse si no reciben una respuesta al pliego de peticiones que presentaron al Gobierno Nacional.



Los presidentes y gerentes de las Uniones del país en una reunión efectuada el jueves 15 de abril, se pronunciaron a favor de la medida.



La decisión la dieron a conocer a través de un comunicado de la Fenacotip: "Debido a la falta de recursos para sostener nuestras operaciones, el día lunes 19 de abril, lamentablemente, nuestras unidades no podrán salir a circular".



Dirigentes de los transportistas participaron la tarde del sábado, en una reunión en el Ministerio del Litoral, en Guayaquil, con representantes del régimen. Según Gómez, en la cita estuvieron Jorge Wated, secretario General de Gabinete de la Presidencia de la Republica, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno y Marcelo Loor, ministro de Transporte y Obras Pública. También indicó que no recibieron ninguna respuesta a sus pedidos.



Entre los planteamientos del gremio está la focalización de subsidio de los combustibles para el transporte público.



Tampoco han recibido respuesta sobre un planteamiento para que exista un trato especial en los créditos financieros que los transportistas mantienen con entidades financieras. "Hay que buscar una hoja de ruta que hemos pedido con el sistema financiera y no lo encontramos".