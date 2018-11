Los transportistas de Imbabura llegarán a la Asamblea Nacional este 21 de noviembre

LEA TAMBIÉN

La reunión pactada entre los transportistas de Imbabura, el Ministro de Transporte y el Director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no se realizará este miércoles 21 de noviembre del 2018, como se acordó hace seis días tras el paro del gremio de conductores de esta provincia y Carchi.

Oscar García, dirigente del sector, señaló que la cita se trasladó para el próximo 27 de este mes, porque este miércoles los profesionales del volante se movilizarán a Quito, capital del Ecuador.



En la tarde tiene programada una reunión en la Asamblea Nacional, para tratar la reforma a la Ley de Tránsito. La enmienda, con la que no están de acuerdo los conductores, fue el detonante para que las principales vías de Imbabura y del cantón Montúfar, en Carchi, se bloquearan el 15 de noviembre pasado durante ocho horas.



Los profesionales del volante de las modalidades interprovincial, intercantonal y urbana de pasajeros y los taxistas, conductores de camionetas y del transporte escolar de Imbabura cerraron las vías con sus vehículos y neumáticos en rechazo a la reforma de dicha ley, porque dicen que no han sido tomados en cuenta.



También cuestionan la instalación de radares en las carreteras del país. Comentan que esa medida solo busca generar recursos, a través de multas. Consideran que la alternativa debería ser la educación vial a todo nivel.



De esta manera también quedó de lado un nuevo bloqueo de las carreteras previsto para este miércoles, como anunciaron los transportistas imbabureños si no llegaban el Ministro de Transporte y el Director de la ANT.