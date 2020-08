Los transportistas del Carchi exigen la reactivación del servicio interprovincial

LEA TAMBIÉN

Con una marcha motorizada que se realizó este martes 18 de agosto del 2020, los transportistas interprovinciales del Carchi solicitan que se reactive el servicio.

Haciendo sonar los pitos de los autobuses recorrieron las principales calles del centro de Tulcán, capital de la provincia fronteriza con Colombia. Finalmente se reunieron con el prefecto Guillermo Herrera, para solicitar su apoyo en la reunión del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) provincial, que se realizará mañana, miércoles 19 de agosto. Ahí está previsto que se reabra la terminal, pero solamente para el servicio intraprovincial. El transporte interprovincial debe esperar la autorización del COE nacional.



Según Armado Chulde, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros del Carchi, el pedido puntual es que se permita laborar también a las empresas que ofrecen servicio de movilización entre provincias.



Recordó que están paralizados desde hace cinco meses, por lo que no han podido cumplir con los pagos de créditos con empresas financieras y casas comerciales en donde han adquirido sus vehículos.

Transportistas interprovinciales del Carchi se reunieron este 18 de agosto del 2020 con el prefecto Guillermo Herrera. Foto: Javier Montalvo para EL COMERCIO

La Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros del Carchi aglutina a 200 propietarios de vehículos de 14 operadoras que ofrecen servicio entre cantones y entre provincias. El transporte interprovincial tiene 120 unidades, que aún no tiene fecha para reanudar sus actividades. Es un problema grave, porque por cada autobús hay familias del propietario, chofer y ayudante, que son los afectados directos por la suspensión obligada del trabajo, señala Chulde.



El prefecto Herrera, que es integrante del COE provincial, ofreció su respaldo. Considera que el sector ya no puede esperar más, por lo que hay que ofrecer una solución urgente.



Según Herrera, la asistencia financiera debe ser una política del Gobierno, si se espera una reactivación económica y evitar que la crisis se ahonde.



Armado Chulde asegura que el transporte interpovincial del Carchi presentó un plan con las medidas de bioseguridad a la Agencia Nacional de Tránsito, para que el COE nacional les autorice volver a las carreteras. Pero, aún no hay un pronunciamiento oficial en ese sentido.