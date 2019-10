El transporte urbano está paralizado en Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas

LEA TAMBIÉN

Las vías de acceso a Santo Domingo están inhabilitadas. En el sector de El Paraíso, en la vía Alóag - Santo Domingo, desde la madrugada de este 8 de octubre del 2019 un grupo de protestantes cerraron la calzada.

Durante esta mañana, la vía Santo Domingo - La Concordia se cerró en el tramo del mercado Mayorista.



En la ciudad las calles y avenidas están habilitadas pero no hay servicio de transporte urbano. Los transportistas señalaron que no prestarán el servicio hasta que se actualice el valor del pasaje.



Los negocios del centro de la ciudad están abiertos pero hay preocupación entre los dueños de los locales por la difusión de supuestos actos delictivos en las calles, a través de redes sociales.



En Manabí, las vías estaban habilitadas hasta las 08:30 de este miércoles. Sin embargo, no hay servicio de transporte urbano en Manta y Portoviejo. En Chone se anunciaron nuevas movilizaciones para este día.