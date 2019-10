Transporte público a Manabí y a Milagro aún no se normaliza desde Guayaquil; en El Oro ya aumentaron las tarifas

LEA TAMBIÉN

Decenas de usuarios esperaban la mañana de este sábado 5 de octubre frente a las boleterías cerradas de las cooperativas de transporte que viajan a la provincia de Manabí y a la ciudad de Milagro, en la provincia del Guayas, en la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Cooperativas como Jipijapa, Coactur y Carlos Alberto Aray, que prestan servicio a Manabí; y como la Milagreña y Expreso Milagro, de transporte intraprovincial, continuaban cerradas un día después de levantado el paro nacional de transportistas,que duró dos días en protesta por el aumento del costo de los combustibles.

“Me tocó viajar desde Milagro en un vehículo informal y ahora tampoco encuentro bus a Manta. Lo único que nos dicen es que esperemos”, indicó Brayan Solórzano, que intentaba retornar a su trabajo desde el pasado jueves. “Mi familia en Manabí me dice que allá el paro continúa, los buses urbanos no están trabajando todavía, solo ciertos taxis”.



Sindy Espinoza, directora de Comunicación de la Terminal Terrestre de Guayaquil, indicó que desde la noche del viernes cooperativas como Flota Imbabura y Transportes Loja retomaron su servicio desde la ciudad.



Espinoza confirmó que las cooperativas que parten a la provincia de Manabí y a la ciudad de Milagro no han abierto aún sus oficinas esperando disposiciones de sus dirigentes. “Hemos tomado contacto con la Agencia Nacional de Tránsito para que tome las medidas pertinentes y exija a las cooperativas atender a los usuarios que están acercándose a la Terminal”, expresó.



La Terminal Terrestre de Guayaquil recibe 65 mil viajeros por día, pero luego de dos días de paralización de actividades esperan que este fin de semana se incremente el número de usuarios hasta en un 20%.



El costo de los pasajes hasta ahora no sufre incrementos en la Terminal del Puerto Principal. Tampoco se habían requerido ni autorizado frecuencias extras de salida de buses a las cooperativas hasta la mañana de este sábado a pesar de la gran concurrencia de usuarios.

El gremio de taxistas seguía paralizado en Manabí, manifestándose contra el incremento de los combustibles. La mañana de este sábado una marea amarilla recorrió la vía Portoviejo -Santa Ana.



En la provincia de El Oro el retorno de actividades de la trasportación de pasajeros ha sido irregular. “La cooperativa Piñas Interprovincial salió esta madrugada a Guayaquil y llegó sin novedad. No así a Cuenca que tuvo que regresarse de Quera, porque la vía estaba cerrada”, informó Pedro Román, comunicador de la zona.



Las cooperativas inter e intraprovinciales subieron los pasajes lo que causó malestar e informidad entre los usuarios. El pasaje de Piñas a Machala subió a USD 3,80, cuando antes era de USD 2,65. Los boletos del trayecto Piñas-Cuenca subió de USD 8,00 a USD 10,80; Piñas-Guayaquil se incrementó de USD 7,15 a USD 9,75. Y el costo de los boletos para el trayecto Piñas - Quito, pasó de USD 13,25 a USD 19,00., detalló Román.



El Ecu 911 Samborondón informó que las vías en las provincias de Guayas, Santa Elena, Bolívar y Los Ríos se encuentran habilitadas al tránsito vehicular. Mientras que en Pasaje (El Oro) manifestantes cerraron con volquetadas de tierra la vía Pasaje - Cuenca, a la altura del sector La Maravilla, a 10 minutos de Quera.