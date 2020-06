Transporte público y comercial de Quito deberá realizar la revisión técnica vehicular

LEA TAMBIÉN

El transporte público y comercial de Quito sí deberá cumplir la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en este 2020. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) la mañana de este domingo, 14 de junio del 2020, a través de una rueda de prensa virtual.

Sebastián Laso, director de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular de la AMT, contó que el proceso de matriculación para buses, taxis y vehículos escolares se debe cumplir para garantizar la seguridad de los usuarios. Este se iniciará en septiembre, luego de que el ente municipal realice los procedimientos necesarios para dar ese servicio.



En cambio, para vehículos particulares se suspendió debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, con el objetivo de precautelar la salud de los propietarios de vehículos.



Estas decisiones fueron tomadas porque ayer sábado, 13 de junio, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó el pedido de la AMT de “suspender la prestación del servicio de RTV en los Centros de Revisión Técnica Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito hasta el 31 de diciembre del 2020, tomando en cuenta que la capacidad instalada de los mismos, las limitaciones en espacio y ocupación dictadas y la cantidad de vehículos pendientes de revisión no permitirían atender a la totalidad de usuarios”.



Los propietarios de vehículos particulares que pagaron los valores de la revisión vehicular podrán usar el comprobante de pago como nota de crédito para la RTV del 2021, precisó Laso.

Mientras tanto, desde el martes 16 de junio se reactivarán los procesos de exoneración, renovación de matrículas y cambios de especie a través de la plataforma, con la finalidad de evitar que la ciudadanía asista a los centros que estaban destinados para esos fines.

El nuevo cronograma de calendarización establece que en junio se matriculen los vehículos con placas terminadas en 5 y 2; julio 6 y 3; agosto 7 y 4; septiembre 8 y 2; octubre 9 y 3; noviembre 0 y 4 y diciembre los rezagados.



El Director de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular de la AMT señaló que para los vehículos con placas terminadas en 2, 3, 4 y 5, que no concluyeron su proceso de revisión y matriculación debido a la emergencia, no se generarán multas por falta de pago. Aquellos que no cumplan el nuevo calendario deberán pagar una multa de USD 25.