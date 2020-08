20 operadoras de transporte interprovincial aún no reanudan el servicio desde Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

Decenas de personas llegaron este miércoles 19 de agosto del 2020 hasta la terminal terrestre de Esmeraldas para comprar pasajes para las otras provincias del país.

Sin embargo, se encontraron con la novedad de que las 20 operadoras de transporte aún continúan paralizadas, porque la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aún no realiza la revisión de los protocolos de operación y el cuadro de frecuencias.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Esmeraldas autorizó el funcionamiento del transporte interprovincial, pero las empresas de transporte deben cumplir con las normas, explicó el vicepresidente nacional de la Fenacotip, Giomar Gruezo.



El director de la Agencia Nacional Tránsito de Esmeraldas, Rafael Contreras, refirió que están avanzando con la calificación de las operadoras y hasta el viernes 21 de agosto de 2020 estarán habilitadas 10 de ellas.



La mañana y tarde de este miércoles, quienes acudieron a la terminal por segundo día consecutivo se molestaron, por la falta de este servicio. Algunos llegaron con maletas y la mayoría eran personas que residen en ciudades como Guayaquil, Cuenca, Machala, quienes llegaron a visitar a familiares entre febrero y marzo, pero la pandemia los obligó a quedarse en Esmeraldas.



Ese fue el caso de Carlos Palacios, quien trabaja en Machala, pero no ha podido regresar porque un pasaje en carro particular o trasbordo cuesta entre USD 80 y 100.



Palacios dice que debido a la pandemia perdió su trabajo en una camaronera, pero quiere viajar para ver si recupera su puesto de guardia, porque desde hace cinco meses no ha podido laborar.



Tanto los pasillos como los andenes están vacíos y pocas personas acuden al área de transporte intercantonal para viajar a Atacames, Muisne o los cantones del norte, como Rioverde, San Lorenzo y Eloy Alfaro.