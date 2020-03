Gobierno ratifica que el transporte de carga circulará con salvoconducto

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ante la emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador, comunicó al sector productivo del país que la circulación de vehículos y el transporte de carga están permitidos durante el Estado de Excepción.

A través de un comunicado, emitido este martes, 17 de marzo del 2020, se ratifica que no se afectará el tránsito de todas las personas y mercancías directamente relacionadas con las cadenas de producción y abastecimiento de todo tipo de alimentos primarios y procesados, bebidas, medicinas y productos de limpieza, higiene y desinfección; así como los relacionados a sus proveedores de insumos, materias primas, mantenimiento de equipos industriales y médicos, y servicios (limpieza, seguridad, etc.), necesarios para su operación local y exportación.



Además, los trabajadores y colaboradores vinculados con estas actividades productivas deberán contar con su identificación de la empresa y el respectivo salvoconducto para la circulación y prestación de servicios. El documento deberá detallar el producto, empaque o tipo de gestión que desarrollan. Además, tiene la facultad de liberar las restricciones de circulación, de la medida hoy no circula, y del toque de queda.



Los salvoconductos deben ser emitidos por cada empresa para cada vehículo, firmado por la persona encargada, y bajo la responsabilidad de cada empresa, considerando los protocolos emitidos por el Gobierno.



Para el caso de transporte de mercancías, este debe contar con la guía de remisión con el detalle de la ruta y destino.



La Cartera de Producción ratificó que permanecerán abiertos supermercados, tiendas de abarrotes, fruterías, carnicerías, panaderías, mercados, farmacias, empresas de producción de empaques de alimentos, insumos de limpieza e higiene, almacenes de suministros de cadenas agrícola, camaronero y acuícola.