La transportación de personas de otras provincias hacia el Azuay fue prohibida

Los vehículos particulares, busetas o automotores que transporten personas no podrán ingresar a la provincia del Azuay desde este martes 24 de marzo de 2020. La decisión fue adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de esta provincia y busca frenar el avance del covid-19.

Además, se revisarán todos los camiones de carga para comprobar si transportan o no personas, dijo el gobernador azuayo, Xavier Martínez. Para ello, se intensificarán los operativos con militares, policías y agentes de tránsito.



El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, aseguró que las revisiones se realizarán en las carreteras Cuenca-Molleturo-Naranjal y Solados-Chaucha-Balao, que unen el Azuay con Guayas.



También, en la Cuenca-La Jarata-Oña y la Cuenca-Girón-Pasaje, que unen al Azuay con Loja y El Oro, respectivamente. Otros operativos se cumplirán en los accesos hacia el Cañar como la vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián, Panamericana Norte y la Ricaurte-Déleg. Lo mismo ocurrirá con las carreteras que conducen a la zona noriental de la provincia y, por ende, a Morona Santiago.



Palacios dijo que se llevará un registro de las personas que se desplacen por estas vías a través de camiones de carga pesada. “Además, se cumplirá un control estricto de los salvoconductos y de las placas de acuerdo con lo autorizado por el COE Nacional”.



Los alcaldes de los 15 cantones azuayos, también, aplicarán revisiones más miniciosas del transporte en sus jurisdicciones para reducir el traslado intercantonal.



Martínez aclaró que no requieren salvoconductos los servidores de la salud, seguridad y control, funcionarios de agencias de control y sectores estratégicos, comunicadores sociales y quienes trabajan en fábricas de alimentos, bebidas no alcohólicas, agricultura, ganadería, medicamentos, insumos de limpieza, enre otros sectores.