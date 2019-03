César Montúfar: ‘Transparencia es igual a legitimidad electoral’

LEA TAMBIÉN

Los directivos del movimiento Concertación, al que pertenece el candidato César Montúfar, entregaron la tarde de este martes 26 de marzo del 2019 un pedido de conteo voto a voto de las papeletas para alcalde y concejales.

El proceso está a cargo de Alfredo Carrasco, presidente nacional, y Fanny Reyes, presidenta provincial. Montúfar explicó las dudas.



¿Por qué solicitan un conteo de todos los votos?



Debido a los problemas que se registraron en la transmisión de resultados que se dieron la noche del domingo, que únicamente ocurrieron en Quito. Los ciudadanos no podían acceder a la información como en el resto de circunscripciones electorales. Se pide debido a lo reñido de la elección. Si esto hubiese ocurrido en Guayaquil donde la diferencia era enorme, no habría lugar a dudas.



¿El problema solo son los votos para alcalde?



No. Hay una evidente incongruencia de los resultados entre la votación de alcalde en el caso de la lista 5 de Luisa Maldonado. En general, la tendencia que ocurre siempre es que el candidato a alcalde tiene una votación que arrastra a la lista de concejales. En este caso se da el resultado inverso. Una candidata a la Alcaldía tiene 18%, pero llevaría como representantes al Concejo a más del 40%. Es una incoherencia.



¿Qué pasa con el resto de listas de concejales?



En mi caso, tengo el 17% y tres concejales, Paco Moncayo tiene el mismo porcentaje y tiene cuatro. Luisa Maldonado, con un punto más, tiene nueve concejales.



¿Cree que el conteo voto a voto haría diferencia?



Eso va a hacer que el proceso electoral sea totalmente transparente. Transparencia es igual a legitimidad electoral. Como están ahora las cosas, la participación en el Concejo es totalmente desigual. Es una cosa extraña.