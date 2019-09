La transición dejó algunos vacíos sobre los funcionarios suplentes

LEA TAMBIÉN

Tras la censura y destitución de cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que se concretó a mediados de agosto de 2019, aún hay un tema pendiente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea deben entregar credenciales y posesionar a cuatro nuevos consejeros alternos.



Se trata de Carlos Figueroa, Aland Molestina, Gina Aguilar y Jaime Chugchilán, quienes subieron a consejeros suplentes tras la principalización de sus colegas Juan Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.



Ayer, Molestina ingresó un oficio en la sede del Cpccs, en el centro de Quito, ofreciendo su aporte para defender a la institución. “Todavía no he recibido ninguna notificación. Estamos delineando acciones para demostrar que la institución puede cumplir el rol para el que se la creó y no para lo que fue utilizada por el expresidente Rafael Correa”.



Fuentes del CNE informaron que todavía no se ha enviado al Parlamento la certificación con los nombres de los cuatro nuevos consejeros alternos del Cpccs.



Según la Constitución, los funcionarios suplentes deben reemplazar a las autoridades principales ante su ausencia temporal o definitiva. Por ello, la Carta Magna precisa que el Pleno del Cpccs y de otros cuerpos colegiados, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso (TCE) y el Consejo de la Judicatura, deben contar con vocales alternos.



Luego de la etapa de transición, que se dio tras la consulta popular del 4 de febrero del 2018, en que se dieron facultades extraordinarias al Cpccs- transitorio, liderado por Julio César Trujillo, la Función Electoral es la que más ha usado los funcionarios suplentes.



En el caso del CNE, Mérida Nájera y Andrés León ya fueron convocados para asistir a sesiones del Pleno. Lo hicieron ante la ausencia temporal de los consejeros de minoría: Enrique Pita y Luis Verdesoto.



En la última sesión a la que asistieron León y Nájera, se aprobó la entrega de formularios para la recolección de firmas por parte del Comité para la Institucionalización Democrática, que impulsa la reforma parcial a la Constitución para eliminar el Cpccs. También trataron un pedido similar del movimiento Ahora.



León indicó que ha asistido cinco veces al Pleno del CNE. Agregó que no existe un reemplazo directo de ningún consejero, sino que hay un orden de prelación, que lo encabeza la vocal Nájera. “Simplemente es cuestión de Ley, no nos están dando ningún privilegio”.



El caso del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es particular. En esa institución los cinco jueces alternos han participado en la resolución de causas y recursos.

Ivonne Coloma, jueza alterna del TCE, fue la única mujer designada en ese proceso. Foto: API



La magistrada alterna, Ivonne Coloma, dijo que hay un orden de prelación entre los suplentes para la sustanciación de causas. También actúan en casos de recusación, cuando las partes piden que otro magistrado resuelva el proceso.



Coloma recordó que han ingresado causas en las que han tenido que actuar hasta cuatro jueces suplentes a la vez.



Debido a la etapa de Transición, que derivó en el cese de funciones de tres jueces principales y en la ratificación de los magistrados Arturo Cabrera (presidente) y Patricia Guaicha, algunas causas se acumularon por más de un año.



En esos casos, los accionantes solicitaron al TCE que se remitiera un pedido a la Asamblea y al Cpccs para que se certifique cuándo termina el periodo de Cabrera y Guaicha.



En noviembre del 2016, ambos fueron posesionados como jueces suplentes, pero meses después se principalizaron.



Según el Artículo 63 del Código de la Democracia, el TCE se renovará parcialmente cada tres años, con dos jueces o juezas en la primera ocasión.



Coloma señaló que la duda radica en que si el reemplazo dura lo mismo que el titular o hasta cuándo debieran permanecer en funciones.



Tras el pedido, fechado a mediados de agosto, el Legislativo solo remitió al TCE los nombramientos de ambos jueces. Mientras que el Cpccs respondió que no se puede vulnerar el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional (CC), que impide revisar las decisiones adoptadas por el Cpccs-Transitorio.



Al respecto, el TCE indicó que “no existe un proceso de renovación” del Tribunal y que el periodo de Cabrera culminará en noviembre del 2022.



En cuanto al Consejo de la Judicatura, de los cinco vocales suplentes solo uno se ha principalizado. Se trata de Jorge Moreno, quien fue titularizado el 20 de junio, tras la renuncia de Patricia Esquetini.

Casi un mes después, sus colegas vocales le designaron continuar con la “transversalización del enfoque de género” en la gestión, actuación y atención judicial en los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.