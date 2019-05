La transición en la Alcaldía de Ambato con problemas para el nuevo Burgomaestre

LEA TAMBIÉN

El proceso de transición comenzó con 15 días de retrazo y la información que recibimos de la actual administración municipal es general y no a detalle. Así dijo en rueda de prensa Javier Altamirano, alcalde electo de Ambato, refiriéndose al proceso de transición para el cambio de mando en el Municipio local.

Aseguró que existe una demanda de nulidad por el proceso precontractual de la planta de tratamiento de aguas residuales interpuesta por la Procuraduría General del Estado en contra del Cabildo. Eso hizo que el Banco de Desarrollo del Ecuador suspenda la entrega de recursos para que continúe su construcción. “Está en riesgo de perderse un monto de USD 11 millones. Estoy en contacto con funcionarios de esta entidad para buscar acercamientos y no perder ese dinero”.



Según Altamirano, la empresa contratada para la edificación de la planta de tratamientos dejaría de trabajar y si eso sucede deberemos iniciar un nuevo proceso para la contratación. Al momento la obra tiene un avance del 85%.



Asimismo afirmó que hay inconvenientes con el centro de revisión técnica vehicular, porque se pretende construir en un terreno que aún no es municipal.



Aseguró que desde el 2010 hay 248 obras de las cuales no se ha cobrado la contribución especial por mejoras y que la nueva administración no trató el tema. “El cobro debe efectuarse por Ley. Se hará una revisión técnica para que los rubros a recaudar no afecten a la economía de los ambateños”.

Altamirano mencionó que se anunció que se dejaría un banco de 50 proyectos, algunos están en construcción y otros solo en el papel. Estos serán analizados para ver si es factible ejecutarlos y si responden al Plan de Reordenamiento Territorial 2020 o al actualizado 2030.



Al respecto Luis Amoroso, alcalde de Ambato, afirmó que la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales no está paralizada. La obra cuenta con el financiamiento y al momento tiene un avance del 98%. “Al nuevo alcalde le dejo una ciudad en marcha y con recursos económicos, si se presenta algún inconveniente los abogados deben defender a la ciudad. Hay que darle cara al problema”, aseguró Amoroso.



Amoroso informó que en el proyecto del Centro de Revisión Técnico Vehicular se efectuó la expropiación del terreno, pero se cayeron en dos ocasiones los concursos para la contratación, sin embargo la nueva administración podrá contratarlo y construir. “El propietario impugnó el valor del terreno y por eso aún no se cancela”.



Asimismo dijo que hay 2 000 procesos de expropiaciones en las avenidas Aníbal Granja y Sixto Durán y en el sector de Shuyurko que deberán ser pagados de acuerdo al avance esos procesos. “Hay dinero para cubrir esos montos y en nuevo alcalde deberá hacerlo”.