Pocos trámites en línea disponibles en el Registro de la Propiedad

Pasaron 239 años desde que se escribió a mano y con una caligrafía impecable el primer libro de hipotecas que se conserva en Quito. Ahora, los trámites son mayoritariamente digitales y se inician con una solicitud vía Internet.

En estos casi dos siglos y medio, la forma en la que se registran las propiedades ha pasado del libro de hipotecas de 1780 al registro de la propiedad de 1820, ambos a mano. Luego vinieron los libros tipeados a máquina. Le siguieron el computador y el archivo digital.



Actualmente, los usuarios reclaman por una interfaz y un sistema en línea más amigable, ágil y eficaz, pues en el sitio web la información que se despliega no es siempre completa.



Según el registrador de la Propiedad, Martín Enríquez, el 90% de la información ya está digitalizada (unos 10 000 libros). La entidad se enfoca en corregir deficiencias en los procesos y optimizar el sistema informático que tiene.



Desde enero pasado, en el Registro de la Propiedad se puede solicitar certificados de gravamen, de búsqueda, de ventas, estatutos personales, inscripciones, etc. por Internet. Los pagos que generalmente están entre USD 3 y 7, según el caso, se hacen en la ventanilla o a través del portal, con tarjeta de crédito. Los certificados deben llegar por mail.



Enríquez señala que hace falta mejorar la seguridad jurídica, porque hay procesos que se han obviado en el sistema y, a veces, los certificados le llegan en blanco a los usuarios o no les llegan. Agrega que los certificados de gravamen son los más solicitados: 1 500 al día.



El pasado miércoles 10 de julio de 2019, el alcalde Jorge Yunda recorrió el nuevo edificio de la av. Amazonas y Mariana de Jesús y dijo que el plan es bajar la tramitología, que afecta a la gente. Señaló que el Registro de la Propiedad, que tiene 260 empleados, debe dejarle réditos a la ciudad para salud, educación o vialidad. Indicó que en Quito hay 900 000 predios que suman un patrimonio de USD 100 000 millones.



La oficina más concurrida del Registro de la Propiedad es la Zona Virtual, que da a la calle. Los usuarios toman un turno en una sala y luego esperan en otra, que ayer estaba repleta. Allí reciben ayuda para crear usuarios y claves o para llenar las solicitudes en línea.

Gladys Churango averiguó cómo sacar un certificado de desgravamen. Ella prefiere hacer sus trámites personalmente. Cuando ha ido, no ha tardado más de media hora en conseguir ayuda para solicitar sus documentos y pagar por ellos.



El desconocimiento del sistema informático es un problema usual para usuarios nuevos o gente de la tercera edad, señala una mujer que trabaja en un estudio jurídico y prefirió ocultar su nombre. Afuera del edificio ofrecen asesoría al menos 10 personas, con uniformes de oficina o con chalecos que detallan los servicios que prestan. El más común es el certificado de gravamen.

En los exteriores, hay personas que ofrecen asesoría para solicitar documentos. Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO



La mujer explica que les ayudan a llenar los formularios en la oficina que tienen cerca y que les guían en todo lo que deben hacer en el Registro. Pero dice que todos los días se va el sistema y el problema más común es que haya retraso en la entrega de los certificados.



Los usuarios Rodrigo Ávalos y Augusto Lara coinciden en que sacar un usuario y clave y todo el sistema actual les resulta confuso, porque estaban acostumbrados a los trámites manuales, que eran más lentos, pero más sencillos. “Antes le decían a uno qué hacer, le daban un documento a llenar y se pagaba en caja”, dice Ávalos.



Lara espera que el nuevo edificio sea más funcional que el de la calle Ulloa. “Algunos abogados tenemos nuestros años y el tema tecnológico no es muy amigable. No nacimos con el Internet y no nos es familiar. Nos cuesta”.



Para quienes tienen dudas están las personas en la calle que los enganchan hacia sus oficinas. Uno de ellos cuenta que cobran USD 2 para llenar la solicitud de gravamen o búsqueda y USD 1 para el certificado de no poseer propiedades o el estatuto personal.



Manuel García trabaja desde hace 39 años en certificaciones. Fue testigo de los avances desde que llegó la computadora en 1993, pasaron al sector público en el 2011 e instalaron el nuevo sistema de registro en el 2014. Él espera que los avances tecnológicos les permitan tener un sitio más amigable y así mejorar el servicio.



El Registro

Para ingresar trámites, cree un usuario en la página del Registro de la Propiedad.



Debe contar con una dirección de correo electrónico.



Puede pagar sus certificados en línea, con tarjeta de crédito, o en la caja que está en el Registro (Amazonas N31-181 y Mariana de Jesús).