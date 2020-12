Los trámites presenciales en la AMT se podrán realizar hasta las 19:30 del 23 de diciembre del 2020

Este miércoles 23 de diciembre del 2020 es el último día de atención para realizar trámites presenciales en las sucursales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en Quito.

En horas de la mañana pocos usuarios se acercaron al centro de matriculación Bicentenario, ubicado en el norte de la capital, para realizar traspasos de dominio, duplicados de placas y matrículas, así como servicios destinados a transporte comercial.



No se produjeron largas filas de personas como ocurrió en días anteriores. “Vine por un traspaso de dominio de un carro. La atención fue rápida este día y nos tardamos una hora”, dijo Nelson Cargua.



Fernando Tufiño retiró las placas de su motocicleta y en ese trámite se demoró 20 minutos. Señaló que para el próximo año matriculará su vehículo. “Ya tengo pagadas todas las multas y otros asuntos pendientes”.



Aníbal Inazunta acudió a buscar las láminas de identificación de su taxi. “Hay agilidad porque vino poca gente. Lamentablemente no me entregaron las placas, espero que estén listas el próximo año”.

La AMT recordó a los usuarios que los propietarios de automotores que no cumplan con la matriculación vehicular deberán pagar un recargo en 2021. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO



Hasta el 20 de diciembre de este año, fecha límite para realizar los trámites de matriculación, cerca de 320 000 solicitudes se ingresaron a la plataforma digital de la AMT.



Según los cálculos de esa entidad, 450 000 vehículos integran el parque automotor en Quito en la actualidad. De esa cantidad se estima que un 30% incumplió con la matriculación. “Se recuerda a la ciudadanía que esto conllevará a una multa de USD 25 desde el 2021 por no realizar el trámite en el año correspondiente”, indicó la AMT.



Al menos 100 000 solicitudes de matriculación fueron rechazadas por falta de pago de valores pendientes y por no haber pasado la revisión técnica vehicular del 2019.



La entidad informó que el miércoles se recibe, con cita previa, en los centros Bicentenario y Quitumbe a los usuarios que deben realizar trámites presenciales.



Para eso se amplió el horario de atención desde las 08:00 hasta las 19:30. Tentativamente, la atención se retomaría a mediados de enero de 2021, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), debido a que la AMT depende del sistema del ente nacional.



La revisión técnica vehicular se reestablecería en febrero de 2021, en cumplimiento a la normativa en el Distrito, para lo cual la AMT lo informará de forma oportuna.