Desde casa se pueden hacer 1 600 trámites de entidades públicas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Aunque el estado de excepción paraliza gran parte de las actividades presenciales en las entidades públicas y algunos servicios permanecen suspendidos (como la atención en ventanillas), los ciudadanos pueden acceder a 1 600 trámites en línea. El detalle de los procesos está disponible en el portal www.gob.ec y en las páginas web de cada institución.

Como medida de prevención en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, las autoridades conminan a los usuarios a realizar las diligencias desde sus casas y no acercarse a las oficinas.



El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por ejemplo, tiene 30 trámites digitalizados. Afiliados, pensionistas y empleadores deben ingresar al portal web en la sección ‘Trámites en línea’, ahí encontrarán información de la empresa, historial laboral, actualización de datos, afiliación voluntaria, certificado de afiliación, recuperación y generación de la clave, consulta de fondos de reserva, entre otros. Algunos de estos trámites también se encuentran en la aplicación móvil del IESS.



Hay procesos que no están en Internet, como el sello de un certificado médico, gestión que normalmente se hace en las unidades médicas de primer y segundo nivel del IESS. Para estos casos, la institución aclaró que el trámite se podrá hacer una vez que termine la emergencia sanitaria.



La suspensión parcial de actividades no impidió que el Seguro Social cumpliera con el pago a jubilados y pensionistas, como lo hace el día 20 de cada mes, mediante transferencia electrónica a las cuentas bancarias de los beneficiarios.



Ayer, 20 de marzo del 2020, en Guayaquil, decenas de personas se aglomeraron afuera de una cooperativa de ahorro y crédito para cobrar su dinero, pese a las advertencias de no salir de casa para prevenir el contagio del covid-19.



Para hacer frente a esta realidad, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que se permitirá el funcionamiento de las entidades del sector financiero privado al 100% de aforo y recomendó continuar con los protocolos sanitarios.



El Banco del IESS (Biess), brazo financiero del Seguro Social, cuenta con una serie de gestiones a través de su página electrónica y con un centro de llamadas. Por Internet se pueden solicitar créditos (hipotecarios y quirografarios), generar o recuperar la clave, revisar el historial crediticio y más.



Antes de la contingencia el Biess no permitía el desbloqueo remoto de claves. Era una gestión que debía hacerse presencialmente, pero ante el estado de excepción el banco activó este servicio a través de la línea gratuita 1800 243 777. Con esto, quienes necesiten habilitar nuevamente sus claves, podrá hacerlo desde sus casas.



El Servicio de Rentas Internas (SRI) cuenta con cinco canales digitales: portal de servicios en línea en su web, plataforma virtual para capacitaciones, ‘app’ móvil, redes sociales, y videos tutoriales.

Los contribuyentes, sin tener que romper el aislamiento, pueden recuperar su clave, inscribir, actualizar y reimprimir el Registro Único de Contribuyentes (RUC), presentar declaraciones y anexos, efectuar pagos de obligaciones e impuestos de autos, consultas del Régimen Impositivo Simplificado y otros procesos.



En la página electrónica de la Superintendencia de Compañías se pueden efectuar 52 trámites como la transferencia de acciones, el registro de sociedades de interés público y la constitución de compañías.



En el caso del Registro Civil se pueden solicitar por Internet documentos como la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, de identidad y estado civil del titular de la cuenta y familiares inmediatos (hijos menores de edad, cónyuge y padres fallecidos) y otros.



El ciudadano debe registrarse en el sitio con su cédula, elegir el trámite, pagar con tarjeta de crédito y descargar el documento en su computador.



La atención presencial solo será para la inscripción de defunciones, en horario de 08:00 a 14:00. La entidad reagendará los turnos de pasaportes y las fechas de matrimonio.



Las cédulas de identidad expiradas o próximas a expirar tendrán validez, por tres meses desde el 16 de marzo pasado. Quien no posea cédula, podrán obtener el Certificado de Identidad y Estado Civil en la Agencia Virtual de la institución, a través de registrocivil.gob.ec. El documento tiene igual validez a la cédula durante el estado de excepción.