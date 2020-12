Trámites relacionados con catastro se reanudarán en enero del 2021 en Quito

Este martes 29 de diciembre del 2020, termina el plazo para cancelar los valores relacionados con los impuestos municipales de este año. Así lo informó Henry Reyes, director Metropolitano de Servicios Ciudadanos del Cabildo quiteño.

El funcionario explicó que, por disposición del Ministerio de Finanzas y de la Superintendencia de Bancos, las entidades financieras deben cerrar su ejercicio contable a partir de mañana, 30 de diciembre del 2020.



Por esa razón, el sistema de pagos estará habilitado hasta hoy. Reyes dijo que, a partir de enero próximo, las obligaciones tributarias que no hayan sido canceladas tendrán un recargo.



Actualmente, el Municipio maneja un catálogo de 464 trámites en sus balcones de servicios ubicados en las nueve administraciones zonales. De ese total, 215 se pueden realizar en línea desde la página web www.pam.quito.gob.ec.

Sin embargo, aquellos relacionados con la información catastral ya no se pueden realizar en lo que resta del 2020. Esto porque el catastro ya fue cerrado teniendo en cuenta que desde enero de 2021 se iniciará el cobro del impuesto predial.



Reyes señaló que hay 23 trámites relacionados con catastro y uno de transferencia de dominio que están cerrados.



El resto están activos y no se ha registrado problemas en la página web del Municipio para que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones.



Además de los tributos, otro trámite que es necesario realizar hasta el jueves 31 de diciembre es la actualización de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE). Esto porque de no hacerlo, en el 2021 sería necesario iniciar un nuevo proceso de licenciamiento.



En línea también se puede efectuar la declaración de la patente municipal y del 1,5 por 1 000. En el caso del primero, Reyes explicó que la patente requiere de varios trámites, entre ellos, el registro, la actualización, el cierre y la declaración. Sin embargo, solo este último requisito se puede hacer en línea.



Hay expectativa sobre estos dos impuestos ya que la tarde de hoy, el Concejo Metropolitano tratará en segundo debate una Ordenanza con la que se podría reducir el pago de esas obligaciones.

Según Reyes, en caso de que sea aprobada, los beneficiarios tendrán que declarar información relacionada con sus pérdidas para acceder a un determinado porcentaje de reducción.