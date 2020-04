Trámites catastrales y de construcción pueden ser realizados de forma digital

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Frente a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del covid-19, varias entidades han potencializado la atención al cliente de manera virtual. En el caso de los trámites de catastros, es posible encontrar los formularios de forma digital gracias a la Entidad Colaboradora de Proyectos (ECP) del Colegio de Arquitectos de Pichincha.

En la página web de la institución: https://www.ecp.ec/, están disponibles formularios de información de datos urbanos y catastrales, así como de regularización de excedentes o diferencias de áreas de terreno. Estos formularios son dispuestos por el Sistema Metropolitano de Catastro de forma que la ECP ayuda a difundirlos y canalizarlos hacia quienes los necesiten.



La iniciativa de la ECP fue creada para que los profesionales no tengan que suspender estos procesos, a pesar de la situación actual. De esta forma, es posible acceder a documentos y enviar información para que el Sistema de Catastro los regularice.



Esta propuesta fue lanzada al público desde el viernes 28 de marzo del 2020 y, de momento, ha tenido la acogida esperada. A pesar de que se ha reducido el número promedio de proyectos que ingresan a la entidad colaboradora —anteriormente 25 diarios— debido a las disposiciones de la emergencia sanitaria por el covid-19, no se han detenido las regularizaciones.



En la página web también están disponibles otros documentos para la aceptación de planos de la ciudad. En caso de que busque acceder a estos papeles, es necesario ingresar al portal, dirigirse al botón de cuadros y áreas y seleccionar los deseados. Al momento en que la ECP recibe los archivos, éstos son enviados hacia el Sistema de Catastro que los revisa, aprueba y entrega de vuelta.



La organización también cuenta con una plataforma digital de certificación de proyectos arquitectónicos en línea: www.ecpenlinea.com.

En ésta se pueden realizar trámites de forma virtual. La página web cuenta con tutoriales y sistemas de ayuda paso a paso. La información de planos y documentos puede ser anexada digitalmente.



Felipe Corral, director de la Entidad, cuenta que debido a la imposibilidad de realizar proyectos físicos por la situación actual, esta plataforma ha servido como insumo para quienes la necesitan. De esta manera se ha podido brindar una ayuda, ya que no es necesaria la movilización ni la interrupción de

estos trabajos.



Corral también relata que, aunque no se pueda edificar momentáneamente, estos servicios sirven para agilizar procesos y ganar tiempo, pues, cuando se levanten las restricciones, la documentación ya estará lista y se podrá construir.