'On line' será el censo de migrantes de Venezuela en Ecuador y el trámite de visa humanitaria fuera del país

“La visa humanitaria es solo para ciudadanos venezolanos”. La precisión fue hecha por el canciller de la República, José Valencia, luego de que Ecuador decidiera exigir visas a ciudadanos de 11 países. En diálogo con EL COMERCIO este miércoles 14 de agosto del 2019, el ministro dio detalles sobre el proceso de regularización de los ciudadanos de Venezuela que ya están en el país, así como del requerimiento de visa humanitaria para personas de esa nación que deseen ingresar al territorio ecuatoriano.

Valencia puntualizó que la visa humanitaria para que los ciudadanos de Venezuela puedan ingresar a Ecuador, a partir del 26 de agosto próximo, se otorgará únicamente a través de una página web que implementará el Ministerio de Relaciones Exteriores. El portal operará como un consulado virtual.



Según el Ministro, las solicitudes se deberán efectuar en línea y todos los requisitos se deberán cargar por Internet. Funcionarios del consulado de Ecuador en Caracas evaluarán el contenido de los documentos presentados por los solicitantes venezolanos. La siguiente fase incluye el pago de USD 50 por el formulario para tramitar la visa.



“La visa humanitaria es solo para ciudadanos venezolanos y no tendrá costo. Quienes postulen deberán cancelar un pago único de USD 50, correspondiente al formulario, al igual que se hace con todas las visas”, dijo Valencia. La Cancillería evaluará si es necesario concretar una entrevista con los solicitantes de esta visa humanitaria, previo a su aprobación.



Valencia indicó que en el caso de niños que vayan a ingresar al Ecuador acompañados de sus padres, el trámite de visa humanitaria incluirá una entrevista presencial en el Consulado. En la cita, los menores de edad deberán estar acompañados de sus progenitores o representantes legales.



La entrega de las visas humanitarias se efectuará en el consulado de Ecuador en Caracas (Venezuela). El canciller Valencia agregó que también se podrá efectuar la entrega en los consulados ecuatorianos en Bogotá (Colombia) y en Lima (Perú).



A partir de las 00:00 del lunes 26 de agosto del 2019, los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al Ecuador solo podrán hacerlo si cuentan con su visa humanitaria, ratificó Valencia.



Regularización de venezolanos que están en Ecuador



A partir del 26 de octubre del 2019 se iniciará el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos que ya residen en el país y que no cuentan con documentos migratorios. Paralelamente, se efectuará el censo para ciudadanos venezolanos, que dispuso el Gobierno a través del Decreto Ejecutivo 826.



El trámite para solicitar una visa de residencia temporal, así como el censo, también se efectuarán en línea. “El censo se realizará paralelamente a la emisión de la visa humanitaria para ciudadanos venezolanos que ya están en el país. La idea es no duplicar esfuerzos. Si ya vamos a requerir datos para entregarles la visa, es mejor hacer el censo adecuadamente y ahorrar recursos y esfuerzos administrativos”.



Con el uso de la tecnología la Cancillería prevé ahorrar en papel, en contratación de personal y en recursos económicos. También hay otras ventajas, según Valencia, como eliminar la posibilidad de tramitadores y facilitar que los ciudadanos venezolanos estén al tanto de cómo avanza su solicitud. “Si no sería un dolor de cabeza, imagínese. Todos ellos aproximándose a las oficinas de Cancillería para averiguar cómo está su trámite”.



La entrega de visas humanitarias de residencia temporal, así como los trámites relacionados al proceso, se efectuará en la Coordinación Zonal de la Cancillería, localizada en el sur de Quito. Valencia refirió que este proceso también se podrá realizar en las coordinaciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores en Azogues, Guayaquil, Manta, Tulcán, Tena, Machala y Ambato.



