El trámite de juicio político a María Fernanda Espinosa se suspendió entre cabildeos en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aplazó para este martes 13 de mayo de 2019 la aprobación del informe sobre el pedido de juicio político en contra de la excanciller María Fernanda Espinosa, que es impulsado por asambleístas de Creo y el PSC por supuesto incumplimiento de funciones.

La decisión la tomó hoy, lunes 13 de mayo del 2019, la presidenta de la mesa, María José Carrión (AP), luego de que se quedara sin quórum y en momentos que se analizaban los descargos remitidos por escrito por la exfuncionaria. De esta forma, la resolución quedará en manos de la nueva Comisión de Fiscalización de la Asamblea.



"Por lo que veo hay una tendencia a seguirle defendiendo a la señora Espinosa, a pesar de haber presentado todas las pruebas de manera contundente", manifestó Fernando Flores (Creo), uno de los interpelantes.



El correísta Ronny Aleaga, quien forma parte de la Comisión, manifestó que se debe respetar el debido proceso, analizar las pruebas de cargo y descargo, y luego decidir si se recomienda o no una censura a la excanciller.



"Tenemos que ver qué elementos quieren incluir dentro del informe", sostuvo y apuntó que "no tiene ningún sentido" que dentro del expediente se incluya el tema de la naturalización del australiano Julian Assange.



Sin embargo, esa es una de las principales causales que esgrimen Creo y el PSC contra Espinosa, quien desde septiembre pasado se desempeña como Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU.



El plazo que tiene la Comisión para aprobar un informe este martes, por lo que será retomado después de la sesión 584 del Pleno en la que se prevé la elección de nuevos integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), incluídos Presidente y dos vicepresidentes.



La Comisión sesionó en el primer piso del Palacio Legislativo, mientras en el sexto Jimmy Candell, uno de sus integrantes y quien aspira a relevar en el cargo a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, se reunía con el Bloque de Integración Nacional (BIN).



"Estoy observando algunas actitudes que, en definitiva, corresponden a darle a la Asamblea Nacional la oportunidad de ser una Asamblea independiente", expresó Candell.



En el cuarto piso, en cambio, en donde sesiona la Comisión de los Gobiernos autónomos se reunieron brevemente Guillermo Celi (Suma) y César Litardo (AP), los otros dos aspirantes a la Presidencia.



El objetivo fue consensuar una agenda legislativa para los dos años que restan del actual periodo legislativo. Ambos concordaron en que se deben dejar a un lado los conflictos y las diferencias políticas e ideológicas en función de leyes que sirvan al país.



Celi también había invitado a Candell, pero no asistió por reunirse con su bloque. Mientras Homero Castanier (Creo) fustigó que a la cita no fueran convocadas todas las fuerzas políticas



Castanier descartó que su bloque apoye a Celi para la Presidencia, pero agregó que "hay la posibilidad de que se le pueda apoyar al candidato oficialista".



Para ello, puso condiciones: que Creo integre la directiva de la Asamblea y las comisiones de Relaciones Internacionales, Educación y de Participación Ciudadana.



La elección requiere de 70 votos y Castanier manifestó que "sería una vergüenza" que la Asamblea no logre los acuerdos para designar un nuevo Presidente. Las reuniones seguían hasta la tarde.