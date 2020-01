Nuevo trámite en línea para duplicar la licencia de conducir

LEA TAMBIÉN

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció, la mañana de este jueves 23 de enero del 2020, la implementación de un nuevo proceso de duplicado de licencias de conducir en línea.

Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la ANT, informó que el objetivo es agilizar los trámites. Antes, por pérdida, robo o deterioro del carné de conducir, los usuarios tenían que acercarse a las instalaciones de la Agencia y realizar los mismos pasos como si fuera a sacar la licencia por primera vez y reservar turno.



A partir de hoy, a escala nacional, los usuarios que necesiten duplicar su documento de manejo sólo tendrán que hacerlo en línea a través del portal de la ANT. Este proceso no requiere actualización de la información y se espera que en un tiempo de 48 horas se entregue el carné. “No se utilizará los turnos de licencias para los duplicados y eso ayudará mucho”, dijo Guzmán.



Con ello -se indicó en la ANT- habrá un descongestionamiento en la web, con un 15% más de turnos disponibles para otros trámites como licencia por primera vez o renovación. El servicio estará disponible en las 55 agencias que funcionan en el país.



Las personas deben seguir los siguientes pasos:



1. Presentar la licencia de conducir deteriorada.



2. En caso de pérdida o robo, entregar la denuncia presentada en la web del Consejo de la Judicatura. No es necesario que esté firmada o sellada por la Fiscalía.



3. Original de la cédula.



4. Comprobante de pago o impresión de comprobante en línea.



El costo del trámite es de USD 26. En la fase de pruebas, desde diciembre de 2019 hasta el 15 de enero de 2020, se han emitido cerca de 900 000 licencias en el país.



Para obtener el duplicado de la licencia, esta deberá estar vigente, caso contrario se tratará de renovación.



El usuario deberá acercarse a la agencia que seleccionó en su turno para retirar su carné. No es necesario presentar el turno impreso.



El horario de entrega de duplicados será de 08:00 a 16:30, de lunes a viernes.