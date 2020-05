Trajes de bioseguridad se comercializan desde USD 15 en las calles de Quito

LEA TAMBIÉN

La respuesta es la misma de los vendedores informales al preguntarles si las mascarillas, guantes, protectores faciales o trajes de bioseguridad que comercializan cuentan con las garantías para prevenir contagios de covid-19. Lo único que aseguran es que se trata de productos garantizados, de primera calidad, y que cumplen con las normas sanitarias.

Se los encuentra en diferentes puntos de la ciudad, a cualquier hora. La mañana de hoy, jueves 7 de mayo del 2020, 23 comerciantes trabajaban en las inmediaciones de la Iglesia de San Francisco, en las calles Bolívar, Sucre y Rocafuerte, junto a sus compañeros que expendían frutas y legumbres.



La mayoría de ellos ignoraba que en el Centro Histórico se reportan 120 casos de coronavirus, constituyéndose en la segunda parroquia con más contagios en la capital, detrás de Belisario Quevedo con 131, según el último reporte del COE provincial. Su prioridad era laborar y conseguir dinero para mantener a sus familias de escasos recursos económicos.

Los trajes de bioseguridad de diferentes colores se vendían desde USD 15 en adelante. Rodrigo Guarderas, vocero de la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados(Asotrab), asegura que sus compañeros compran los implementos a gente que tiene licencia para adquirirlos al por mayor y luego los revenden. En los espacios públicos, los autónomos expenden los cuatro pares de guantes a USD 1 y dos mascarillas por el mismo precio. “Son elaborados de latex y nitrilo, cumplen con las normas sanitarias”, manifestó el dirigente.



Añadió que las ventas de esos productos han sido bajas y en el mejor de los casos logran obtener USD 15 diarios. La gente que antes de la emergencia sanitaria comercializaba ropa, lencería o comida, ahora ofrece guantes y mascarillas porque son los productos que más se requieren por la pandemia.



Al interior de la Asotrab, sus 400 socios tienen necesidades económicas muy fuertes y no tienen fuentes de ingresos. Por eso, ese gremio ha repartido canastas con alimentos valoradas en USD 35. “Tienen comida como para dos semanas”.



¿Qué debe tener un traje de bioseguridad para que cumpla con las normas técnicas? En una publicación de este Diario del pasado 4 de mayo, el médico salubrista Víctor Tafur indicó que un traje de protección biológica debe poseer características especiales que no cualquier traje de tela o plástico cumplen.



Explica que un overol de protección que cubra todo el cuerpo debe ser de material antiestático, para que no se le pegue cualquier partícula. El material usado suele ser tela laminada microporosa de polipropileno, sin costuras en la parte superior de las mangas y hombros, con capucha, cintura y tobillos elásticos. Para Tafur, si un traje no cumple estas características da igual usar cualquier ropa.



En el recorrido realizado por este Diario se constató que también se venden overoles en las inmediaciones de la Universidad Salesiana, en las avenidas Morán Valverde y Rumichaca Ñan, sur. Al principio, el comerciante pidió USD 16 por cada traje y lo rebajaba a 13 si es que le compraban dos.



También lo hacían en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la gasolinera de La Argelia. Una mujer pedía USD 18 por cada uno y si le compraban dos lo dejaba en 16. En las calles del centro de la parroquia de Conocoto pedían 15 dólares por cada prenda. En un local, USD 25. Los guantes se vendían a USD 0,50 y 0,75.



Pero esos no son los únicos implementos. En el Centro Histórico se ofertan protectores faciales, elaborados con acetato a USD 1. Una mujer que los vendía en las calles Benalcázar y Bolívar contó que cada día logra comercializar 50. “Yo misma los fabrico en mi casa”. Otros cuestan USD 5, pero son de plástico y tienen agarraderas en la cabeza.