Poco tráfico en el primer domingo libre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el primer domingo de libre circulación desde que empezó la pandemia no se reportó un alto flujo vehicular en las zonas más concurridas de Quito. Así se observó en un recorrido que hizo este Diario.

Luego de que terminara el estado de excepción, el 13 de septiembre, se dispuso que los domingos sean de circulación libre para todos los vehículos, sin importar su número de placa. Para los otros días rige la medida Hoy circula: placas impares los lunes, miércoles y viernes, y las pares los martes, jueves y sábado, en este mes.



En la mañana de ayer hubo un bajo flujo de vehículos en el hipercentro, delimitado por las avenidas 6 Diciembre, De los Shyris, Amazonas y Naciones Unidas.



En centros comerciales tampoco se registró una alta cantidad de personas ya entrada la mañana. A las 11:00, en el corredor principal del CCI, por ejemplo, unas 40 personas observaban las vitrinas y caminaban. Cuatro mesas del patio de comidas estaban ocupadas. Se esperaba más afluencia de clientes para las 13:00.



En las afueras hubo poca gente. “Llegué a las 10:30 y hay pocas personas; no es como antes, que aparecían decenas de peatones”, indicó el ciudadano Asdrúbal Rodríguez. Lo mismo dijo una vendedora de ropa que colocó su mercadería sobre la calzada. “Esta ha sido la tónica los domingos, una baja presencia de peatones”.



A las 12:20, en el Quicentro Shopping, unas 15 mesas del patio de comidas fueron ocupadas por comensales. La mayoría de usuarios respetaba la señalética y los distancia­mientos dispuestos.



En el parque La Carolina se observó un número importante de personas (alrededor de unas 1000), aunque mucho menor que antes de la pandemia (unos 13 000 visitantes promedio diario). Ocupaban los senderos de pavimento ubicados entre los árboles. Nueve vehículos hicieron fila para acceder a uno de los parqueaderos que dan a la avenida De los Shyris, que se ubican frente a la laguna.



Aún está prohibido el uso de las canchas deportivas.



Andrés Romero practicó artes marciales al aire libre atrás de las instalaciones de Mundo Juvenil. “La semana pasada no había gente, ahora llegó más que antes. Durante la pandemia estuvo botado aquí”.



Sí hubo una importante presencia de usuarios del ciclopaseo, como ha sido la tónica en los anteriores domingos. Cientos de personas usaron

el carril de la Amazonas destinado a esa actividad.



En la Panamericana Norte, a la altura de los ingresos a Carapungo y Calderón, hubo fluidez vehicular y no se reportaron congestiones. Lo mismo desde Carcelén hasta Ponciano.



Las unidades del corredor central norte salían casi llenas desde la terminal de La Ofelia, al norte. Los pasajeros tenían que esperar cerca de 10 minutos hasta que llegue cada biarticulado y luego salir con dirección al sur. Los que arribaban a la parada desde el sur de Quito tenían pocos usuarios.



Desde ayer también se reactivo el servicio de transporte público para los domingos. Los buses que dieron servicio en el norte transportaron poca gente. En la Naciones Unidas y Shyris se vieron buses que llevaban seis u ocho pasajeros.



Taxistas se quejaron de que había escasas carreras. Hugo Cueva manifestó que, aparte de que poca gente los contrata, hay taxis ilegales que no les permiten trabajar. “Hay poca gente, los buses salen casi vacíos”, dijo. Julio Maldonado indicó que las ganancias han sido bajas. “Tuve solo dos carreras desde las 06:00 hasta las 10:30”.



En el Centro Histórico se vio a un número mayor de personas. La calle Chile recibió a miles de peatones. Sin embargo, dentro de los centros comerciales del ahorro hubo pocos compradores.



Ángel Caiza, dirigente de los comerciantes, dijo que “ni en broma” se ha llegado al 50% del aforo. “Apenas un 20% o menos. Esperamos que la clientela venga poco a poco. En el mejor de los días vendemos USD 10”. Para la próxima semana, él tiene previsto entregar un informe a las autoridades municipales sobre la cantidad de gente que llega a su local.



Para Joselito Curo, vocero de los centros comerciales del ahorro, debido a la crisis poca gente acude a los establecimientos y no se completa el 50% del aforo. “Casi estamos vacíos en estos momentos”.



Con eso coincide Xavier Calderón, presidente del CC Ipiales del Sur, localizado en la avenida Morán Valverde junto al intercambiador de Chillogallo. “Un poquito subió la afluencia este domingo, pero es baja”.