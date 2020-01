Tras siete horas de trabajos, la roca en la av.Simón Bolívar no logró ser retirada; el paso vehicular fue abierto parcialmente

LEA TAMBIÉN

La circulación vehicular fue habilitada en el carril sur - norte de la avenida Simón Bolívar, a la altura del mirador de Cumbayá, desde las 17:00 de este miércoles 8 de enero del 2020. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), una fila de 4 kilómetros se formó antes del desvío que se implementó en el intercambiador del túnel Guayasamín y era necesario desfogar a los carros que se acumularon en la carretera.

El ingeniero Roberto Morales, coordinador vial de la avenida Simón Bolívar, informó que únicamente se habilitó un carril, en sentido sur - norte. “Se lo abrirá durante 20 minutos y luego se permitirá el paso para quienes vienen desde el norte de la urbe”.

Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), una fila de 4 kilómetros se formó antes del desvío que se implementó en el intercambiador del túnel Guayasamín. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Indicó que por los trabajos colapsaron las avenidas 6 de Diciembre, Eloy Alfaro, vía a Tanda y las zonas aledañas al peaje del túnel Guayasamín. Hubo fluidez en el Camino de los Conquistadores.

Las rutas alternas colapsaron con el flujo de vehículos. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Fernando Pazmiño, gerente de Obras Públicas de la Epmmop, señaló que los técnicos continuarán allí hasta las 22:00 de este miércoles para aflojar la tierra con chorros de agua. Luego se continuará con las tareas de desprendimiento y no se descarta que se realicen explosiones controladas.



“Ya se cuenta con la herramienta necesaria. Para este tipo de procedimientos no se ha llegado en la generalidad a estudios de prospección sísmica porque son muy costosos, no creímos que nos iban a hacer falta”.



Añadió que la roca ya fue desestabilizada en parte, pero falta retirarla completamente.



¿Por qué los trabajos no se realizaron el fin de semana? “Es un tema que quisimos hacerlo con anticipación. Inicialmente estaba previsto para el domingo 12, pero no quisimos dejar pasar. Es una emergencia”.