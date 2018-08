Los trabajos del dragado del río Guayas ya empezaron

LEA TAMBIÉN

Los trabajos de dragado del río Guayas comenzaron y la obra estará dentro de 24 meses, así lo informó el Servicio de Dragas de la Armada (SERDRA) la tarde de este miércoles 1 de agosto de 2018, en la Base Naval Sur de Guayaquil.

“Estamos dentro del cronograma del contrato y garantizamos que se terminará en dos años”, afirmó Carlos Ruales, director del Serdra. Añadió que los estudios topográficos, de batimetría, geotecnia, geofísica e hidrología ya concluyeron y que ahora se están limpiando los canales de drenaje en los esteros Las Alfajoras, en Durán.



Mediante concurso, se contratará el cascajo y se armarán los muros de los cuarteles que se construirán para recibir los casi 4,5 millones de metros cúbicos de sedimento que se extraerán entre El Palmar y La Puntilla.



A esas actividades se suma la difusión de la obra entre las instituciones públicas y los habitantes de la zona de influencia atrás del Peñón del Río. Al mismo tiempo se instalará la tubería que servirá para transportar el sedimento.

El jefe de planificación del Serdra, César Barros, explicó que las actividades mencionadas tienen un plazo de duración de seis meses y están dentro del plazo contractual de dos años. “Pasados los seis meses, empezamos a dragar, porque sin los muros ni las tuberías, no podemos empezar el dragado que durará aproximadamente 17 meses”.



Según cálculos de Ruales, aún no es necesaria la presencia de la draga que estaría arribando dentro de 60 a 80 días. Una vez que empiece el traslado del sedimento, se contará con la draga y dos estaciones de reimpulsión (flotantes).



Barros detalló que “con estas tres máquinas se garantiza el traslado del sedimento a través de una tubería de 10,5 kilómetros” y que no se eliminará el islote El Palmar. “El fin es ganar profundidad en el lecho marino y el islote permanecerá ahí”, dijo.



Por su parte, el director de Riego, Drenaje y Dragas de la Prefectura, Nicanor Moscoso, recordó que los terrenos fueron determinados por el Municipio de Durán y es un sector que está cerca de servicios básicos y no está habitado. La zona que recibirá el relleno hidráulico mide aproximadamente 300 hectáreas.