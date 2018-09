Los 10 trabajos que más demanda tienen en internet

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Según el portal Freelencer.com, que reúne a más de 30 000 empleadores y profesionales de todo el mundo, los trabajos relacionados al manejo de idiomas, a la programación y a la edición de video y audio son los que más circulan en internet.

Si se encuentra en la búsqueda de un empleo, aprender uno de estos programas, tecnologías o idiomas le podría dar ventaja frente a otros postulantes.



1) Manejo de After Effects

Adobe After Effects es un software de efectos visuales para video con el que se puede desarrollar composiciones gráficas complejas. En el primer semestre de este 2018, en el sitio web Freelancer.com se publicaron 6 388 trabajos relacionados con el uso de este programa.



2) Hablar inglés

Dominar el idioma inglés da ventaja sobre los postulantes a un empleo. Las empresas de países de habla no inglesa necesitan personal con conocimiento de este idioma para atraer clientes. Según la información del periódico El Tiempo de Colombia, los trabajos relacionados con el inglés norteamericano son más solicitados que los de inglés británico. La demanda aumentó en 2017 en más del 100%.



3) Manejo de Illustrador

Illustrador es otro software del paquete de la empresa estadounidense Adobe muy requerido por las empresas. Las personas que conocen del manejo de este programa pueden encargarse del diseño gráfico de material impreso y digital. En los primeros tres meses de 2018 se publicaron 25 127 trabajos con el requerimiento de Illustrator, un 80,7% más que el mismo periodo de 2017.



4) Conocimiento de Search Engine Marketing

También conocido como SEM se encarga de la optimización de una marca en los buscadores de internet, además de las campañas de publicidad en Google, Bing y Yahoo. La demanda de personas con este conocimiento creció en un 78.6% en freelancer.com, según El Tiempo de Colombia.



5) Manejo de Indesign

Es otro de los programas del paquete Adobe que tiene demanda. Con Indesign es posible la maquetación de libros o crear documentos PDF ricos en recursos multimedia. En lo que va del 2018 en Freelancer.com se han publicado 2 444 empleos con este requerimiento.



6) Programación

En la lista de Freelancer.com. los profesionales con conocimiento y manejo de programas como Angular.js, Objective C, Javascript y Python para la administración de algoritmos y lenguajes de código son algunos de los más solicitados.



7) Edición de audio

En 2018, los profesionales con conocimientos de producción y diseño de audio son buscados con un 65,65% más respecto al 2017, según freelancer.com.



8) Diseño 3D

El diseño 3D va ganando campo y con ello el requerimiento de personal que lo maneje en las empresas. El manejo de diseño en tercera dimensión fue demandado entre enero y marzo del 2018 con un incremento del 56% en comparación al mismo periodo de 2017.



9) Minería de datos

La minería de datos o Datamining es el conjunto de técnicas y tecnologías que expliquen datos de acuerdo al contexto y que permitan hallar patrones que ayuden en la toma de decisiones futuras. Las empresas tienen interés en personas que conozcan de minería de datos para que analicen grandes volúmenes de información.

10) Hablar Árabe

El conocimiento de idiomas poco convencionales puede ser una oportunidad para conseguir empleo en internet. La búsqueda de personal que hable árabe colocó 1 838 solicitudes de empleo en la red Freelancer.com. Otro de los idiomas cotizados es el alemán, según diario El Tiempo de Colombia.