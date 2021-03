Los trabajos para desencallar el barco Ever Given en el canal de Suez avanzan un 87%, dicen autoridades

El presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, anunció el viernes 26 de marzo del 2021 que los trabajos para retirar la arena de la proa del portacontenedores Ever Given, encallado desde el pasado martes 23 en una orilla del canal, se han completado en un 87% y que se han retirado unos 17 000 metros cúbicos de arena.

"El porcentaje de los trabajos de draga realizados para quitar la arena que rodea la parte delantera del portacontenedores Ever Given alcanzó el 87%, con un promedio de dragado que se acerca a los 17 000 metros cúbicos de arena", detalló en un comunicado.



Rabie agregó en la nota que la draga denominada Mashhur comenzó a excavar el jueves 25 de marzo a una distancia de 100 metros del buque y hoy se sitúa a unos 15 metros, y alcanzó además una profundidad de 15 metros.



El almirante aclaró que la draga no podrá acercarse a más de 10 metros de la proa pero que se producirán "colapsos de tierra por su propia cuenta" tras retirar el grueso de la arena que rodea el bulbo de la gigantesca embarcación.



Asimismo, este viernes se realizarán nuevos intentos de mover el Ever Given con los remolcadores Baraka 1 y Ezzat Adel en cuanto se haya retirado la arena suficiente.



Las autoridades egipcias han estado trabajando desde el martes para desencallar el Ever Given, de 400 metros de longitud y capacidad para 224 000 toneladas, que quedó atravesado debido a los fuertes vientos en medio de una tormenta de arena que dificultaba la visibilidad.



La Autoridad del Canal de Suez, que suspendió el jueves la navegación de forma temporal por la vía marítima, está contando con el apoyo de la empresa japonesa Shoei Kisen, propietaria del barco, como la multinacional Bernhard Schulte Shipmanagement, gestora de la mercancía.



Además, la autoridad gestora informó el viernes de que ha recibido una oferta de Estados Unidos para ayudar en las labores y que "aspira a colaborar con este país", aunque no detalló en que consistiría la ayuda estadounidense.



Más de 230 barcos están a la espera de que se desbloquee el canal de Suez, por el que pasa más del 10% del comercio marítimo a nivel mundial y un 25% de los contenedores.