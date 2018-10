Trabajadores venezolanos se unen en protestas por reivindicaciones laborales

LEA TAMBIÉN

Docentes, enfermeros, electricistas, funcionarios del Parlamento y hasta jubilados del Estado venezolano se agruparon hoy, viernes 5 de octubre del 2018, para protestar ante las inspectorías del trabajo de Venezuela para exigir reivindicaciones laborales, pues denuncian la pérdida de beneficios tras las medidas económicas del Gobierno.

Los trabajadores entregaron ante las sedes de estas instituciones un documento para exigir un aumento de sueldo que cubra la canasta básica familiar, ubicada en 20.000 bolívares (USD 322, según la tasa oficial) y pese a que en agosto el presidente Nicolás Maduro decretó un aumento de 3.500 % en el salario.



Sin embargo, dada la grave crisis económica que vive Venezuela con una inflación diaria de 4 %, los trabajadores no ven mejoras con este aumento de salario, que desde hoy se pagará semanalmente, según anunció el jueves Maduro, "para que rinda más".



El incremento salarial fue anunciado como parte del nuevo plan de Maduro para enfrentar la crisis y que también incluye la eliminación de cinco ceros a la moneda, una devaluación de 95,8 %, una reforma fiscal, el control de precios y un posible aumento considerable del valor de la gasolina en los próximos días.



En la protesta de hoy los empleados, que contaron con el apoyo del opositor Frente Amplio Venezuela Libre, pidieron además que se les respeten sus contratos colectivos, que incluyen el pago de vacaciones, bonos nocturnos o escalas por el nivel de profesión.

Particularmente en Caracas la manifestación ocurrió frente al Ministerio de Trabajo que estaba custodiado por una cadena policial, y solo una representación de los empleados fue recibida por el director de sindicatos, Juan Carlos de Arcos, sin que se les diera una respuesta concreta.



La presidenta del Colegio de Enfermeras de la capital venezolana, Ana Rosario Contreras, consideró que esto es una evidencia de la "falta de intención" e interés del Ministerio de Trabajo para resolver la situación y en ese sentido reiteró que irán a una huelga si no atienden sus demandas.



Mientras los empleados coreaban "nos vamos a huelga", Contreras señalaba a los periodistas que las protestas ocurrieron en 20 estados del país y que para el próximo 18 de octubre habrá una actividad de "peso" a nivel nacional.



Contreras dijo que los trabajadores se encuentran "aglomerando fuerzas" e incorporando a la "lucha" a más trabajadores dependientes del Estado para hacer un llamado a huelga que aún no tiene fecha.

Medios locales informaron de protestas en al menos seis estados del país, incluido Distrito Capital, Caracas, entre ellos los fronterizos Bolívar (sur), Táchira (oeste), Zulia (noroeste), así como Carabobo (centro) y Lara (oeste).



En cada una de estas regiones, los trabajadores además de denunciar que no les alcanza el salario, señalan que también se ven afectados por los distintos problemas que ha traído la crisis, como los apagones, la escasez de medicinas y alimentos o la falta de producción de todos los productos.



En Bolívar, por ejemplo, el presidente del sindicato del estatal Complejo Siderúrgico Nacional, Alejandro Álvarez, denunció que la empresa lleva 15 meses sin producir acero, mientras que en Zulia, los maestros denunciaron que los niños no están acudiendo a clases porque no tienen uniforme, comida o transporte.



Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, está sumergida en una aguda crisis económica con una inflación diaria de 4 %, escasez de medicinas, alimentos, divisas y fallos en los servicios públicos.