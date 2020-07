Trabajadores de la Ciudad del Conocimiento plantean alternativas para evitar extinción de la empresa Siembra

LEA TAMBIÉN

En el cantón Urcuquí, en Imbabura, hay preocupación por la liquidación de la Empresa Pública Siembra, antes Yachay.

Ante el Decreto Ejecutivo 1060, que plantea la liquidación de esta empresa pública, hay un ambiente de incertidumbre y temor. Unos 300 obreros provienen de varias comunidades vecinas al proyecto Ciudad del Conocimiento. En total hay 436 trabajadores.



La dirigente Doris Quimbiamba explica que se organizaron en el Frente de Defensa Urcuquí Nuevo Futuro para sugerir que no se liquide la empresa. Asegura que en esta tarea trabajan desde el 2018, cuando se hicieron públicas las intenciones del Gobierno por liquidar esta empresa estatal.



El Frente plantea varias alternativas para dar sostenibilidad a la organización. María Alvear, servidora pública de Siembra y secretaria del Frente, explica que desde hace ocho meses afinan un proyecto para el cultivo de cáñamo, con fines medicinales e industriales, con una empresa privada.



"En la Ciudad de Conocimiento hay 1 100 hectáreas disponibles para la producción", explica Alvear. La funcionaria asegura que la propuesta prevé una inversión de USD 2 millones, además de USD 1 millón en mano de obra por cada 300 hectáreas.



El Frente considera que mediante acuerdos asociativos entre la empresa pública y firmas privadas pueden tornar sostenible a Siembra. Señala que en el último año también se ha implementado el cultivo de productos tradicionales y no tradicionales.



Anteriormente se han presentado otros proyectos como la producción de arándanos y aguacate hass para exportación. Sin embargo, asegura que no han recibido apoyo.



El gerente de Siembra, Adrián Zambrano, prefirió no pronunciarse sobre esta propuesta. Aseguró que está dejando todo listo para entregar al responsable del proceso de liquidación, como señala el Decreto Ejecutivo 1060.



Los trabajadores y funcionarios tienen previsto continuar realizando gestiones para intentar salvar la empresa. El 10 de julio visitarán la Prefectura de Imbabura para pedir apoyo para sus iniciativas. En su afán de ser escuchados también acudieron al Municipio de Urcuquí, los grupos parlamentarios Fronterizos y de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.