Trabajadores y extrabajadores de Repsol cobran utilidades pendientes

Un grupo de 140 trabajadores y extrabajadores de la empresa Repsol, que opera el bloque petrolero 16 (Tivacuno), recibieron este 20 de marzo del 2019, el pago de sus utilidades de los años 2000, 2001, y 2002, que estaban pendientes.

Andrés Madero, ministro del Trabajo (e), informó que la demora en el pago de estos valores ocurrió debido a que no había acuerdos en los montos que debían recibir anteriormente. Pero tras diálogos con los trabajadores, representantes de la empresa llegaron a un consenso. En total, el monto a favor de los beneficiados asciende a más de USD 20 millones.



Cada uno de los trabajadores de esta firma que acudieron este miércoles 20 de marzo de 2019 a este evento recibieron el cheque con su liquidación. Entre ellos se encontraba Rubén Pazmiño, quien espero 14 años para recibir sus utilidades. “No sé el monto, no me hecho ilusiones, pero sé que corresponden a tres años”, expresó.



Goreth Carrera, extrabajadora de Repsol, quien participó en este evento mencionó que desde el 2004 junto con sus compañeros han luchado por sus derechos laborales, porque en los mencionados años no recibieron la totalidad de las utilidades que les correspondía.