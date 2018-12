Trabajadores proponen incremento de salario básico de 12%; empleadores piden que no haya aumento para 2019

LEA TAMBIÉN

Durante una reunión en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS), la mañana de este jueves 13 de diciembre del 2018, representantes de gremios de trabajadores y empleadores presentaron sus propuestas ante el Ministerio de Trabajo para el incremento del Salario Básico Unificado (SBU) en el próximo 2019.

Mientras que el sector de los trabajadores sugirió un aumento de 12% para el salario básico del próximo año, los empleadores pidieron que, debido a la situación económica que atraviesa el país, se dé una moratoria sobre el ajuste salarial este año y que no se apruebe el alza, según un comunicado divulgado por el Ministerio del Trabajo.



“Durante este tiempo hemos visto con buenos ojos cómo el Gobierno del diálogo acogió los cambios sugeridos por el sector empleador y por las cámaras para mejorar la economía; por lo que nuestra propuesta va dirigida a aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores”, dijo Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Guayas, durante la reunión.



Por su parte, Xavier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción, habló de que el pedido de moratoria se hace en función de la estabilidad del sector. “En la medida que tengamos empresas sostenibles, tendremos empleo. Nosotros queremos apostar por el empleo pleno”, manifestó.



El ministro de Trabajo y presidente del CNTS, Raúl Ledesma, escuchó los argumentos de ambos sectores y les solicitó que “debemos vernos como lo que somos, socios estratégicos que buscamos dinamizar el empleo, la economía, porque eso va en beneficio de todos los ecuatorianos”.



Para el Ministro Ledesma, “si no se aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores no aportamos a la reactivación y dinamización, pero sobre todo, bajo ningún concepto podemos aumentar los costos de producción en el sector empresarial”.



El Consejo del Trabajo tiene previsto reunirse el próximo miércoles 19 de diciembre de 2019, para definir un posible ajuste del salario, en función de las propuestas recibidas.