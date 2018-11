Trabajadores y empleadores tuvieron primera reunión para determinar salario básico unificado

LEA TAMBIÉN

Representantes del sector empresarial y trabajador del país mantuvieron, hoy 28 de noviembre del 2018, la primera sesión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS), para iniciar las discusiones del incremento del salario básico unificado (SBU), del 2019.

En la jornada, se realizó una síntesis de los Indicadores Macroeconómicos de la Mesa Permanente de Técnica para Fijación Salarial, desarrollada el pasado 14 de noviembre, que será considerado en las propuestas de fijación del SBU.



Xavier Rosero, representante del sector empleador, señaló que el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma Huerta, se comprometió a difundir los resultados macroenómicos con otras Carteras, para tomar decisiones conjuntas.



Por ejemplo, el Ministerio de Energía puede analizar la posiblidad de bajar un porcentaje de la tarifa eléctrica y ese mismo porcentaje es el que las empresas incrementarán en los salarios, indicó Rosero.



La discusión del CNTS fue de caracter cualtitativo, ya que las partes no propusieron las cifras de incremento del SBU.



Por parte de los empleadores se expuso que el sector el año pasado ya asumió el incremento de USD 11, pese a que "no correspondía con las proyecciones de crecimiento económico del año anterior", dijo Rosero.



Por su parte, los trabajadores expusieron su aspiración de un incremento salarial signficativo. Señalaron que se deben seguir considerando factores como productividad, inflación, canasta básica y otros, para determinar el aumento del SBU.



Para Rodrigo Gómez De La Torre, representante del sector empleador, el diálogo tripartito es fundamental "porque nos permite ampliar el empleo pleno”, destacó.



Juan Izquierdo Intriago, presidente delegado CNTS, destacó que desde el Ministerio del Trabajo se emprenderá un plan piloto para el cálculo de la fijación del Salario Básico Unificado (SBU) para los sectores bananero, acuícola y florícola.



El ministro Raúl Ledesma señaló que "si se sube solo el sueldo y no hago nada más, lo que hago es incrementar la inflación y que buscamos es dar una respuesta real y aplicable”.

Trabajadores y empleadores acordaron llevar a cabo la próxima sesión del CNTS el 12 de diciembre, una vez que culmine el trabajo en los consejos sectoriales, indicó Oswaldo Chica, representante de los trabajadores