Trabajadores y empleadores afinan propuestas para definir el salario básico de 2021

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) tuvo una primera reunión para definir el salario básico que regirá en el 2021. La sesión se realizó la mañana de este lunes, 16 de noviembre de 2020, por convocatoria del Ministerio de Trabajo.

El encuentro se desarrolló de manera virtual con delegados de empleadores y trabajadores. Algunos miembros del Consejo señalaron a este Diario que durante la sesión no se discutieron las propuestas de las partes, sino que el ministro de Trabajo, Andrés Isch, hizo una exposición de algunos indicadores laborales, como el número de contratos creados en los últimos meses.



Al cabo de una hora y media, aproximadamente, la sesión fue suspendida porque no se contaban con todos los datos técnicos oficiales que son necesarios para el análisis -como las estimaciones del Banco Central del Ecuador (BCE)-, comentó Xavier Rosero, gerente técnico de Fedexpor y delegado de los empleadores.



Los empresarios sostienen que no hay justificación técnica para pensar en un incremento de la remuneración, ya que el impacto de la pandemia ha provocado una fuerte caída de los indicadores económicos, añade Rosero. El gremio prepara el planteamiento que presentará ante el Consejo.



Las organizaciones de trabajadores también están estructurando sus propuestas. La Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP) propondrá que haya un alza salarial del 20%; es decir, que la remuneración básica pase de USD 400 a USD 480.



Cristóbal Buendía, procurador de la Federación, sostiene que el salario debe propender a cubrir las necesidades básicas y actualmente -afirma- se ha deteriorado la capacidad adquisitiva de los empleados. En ese sentido, el sindicato solicitó que para la discusión en el Consejo también se cuente con un indicador que mida la capacidad de compra de un trabajador que percibe el salario básico.



Por el momento no se ha fijado una nueva sesión del CNTS. El ente tiene hasta el 20 de noviembre para llegar a un consenso y fijar la remuneración básica del 2021.



Si no se alcanza un acuerdo, el tema será resuelto por el Ministerio mediante una fórmula que contiene nueve variables. La norma que regula la fórmula señala que aun cuando el resultado del cálculo sea negativo, el salario del próximo año no podrá ser inferior al del año presente; es decir, que de ninguna manera en el 2021 el salario será menor a USD 400.