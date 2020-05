A 20 trabajadores de Emaseo les realizaron pruebas de diagnóstico de covid-19

LEA TAMBIÉN

Un grupo de 20 trabajadores de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) se sometió a las pruebas de diagnóstico de covid-19, al mediodía de este lunes 11 de mayo del 2020. Yolanda Gaete, gerente de la entidad, indicó que se dio prioridad a quienes estuvieron en cuarentena durante 14 días.

Una brigada de médicos y técnicos acudieron a las instalaciones de esa dependencia para realizar los test, indicó Lenín Mantilla, secretario de Salud del Distrito Metropolitano. “Tenemos un cronograma de planificación para la población de responsabilidad municipal que ha estado en territorio. Abarca diferentes entidades como Emaseo, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos, la Agencia Metropolitana de Control, Patronato, entre otros”.



Los exámenes comenzaron este lunes 11 de mayo con Emaseo dentro de un plan piloto y con ello se busca mejorar los procesos como la toma de datos, etiquetados con códigos de barras, uso del sistema que se conecta con un laboratorio que analiza las muestras, entre otros. Luego lo ampliarán a otras entidades municipales. A futuro -acotó el funcionario- se busca ejecutar entre 900 y 1000 exámenes al día.



En la Secretaría de Salud se indicó que hay ocho unidades móviles que se movilizan en la capital y se incrementarán paulatinamente para atender la demanda. El objetivo es prevenir y evitar la expansión del nuevo coronavirus.

Carlos Velasco es uno de los empleados de Emaseo que se sometió a la prueba. Contó que estuvo en contacto con uno de sus compañeros que contrajo el virus y luego lo pusieron en cuarentena durante 14 días. En ese tiempo, mientras estuvo en casa no tuvo síntomas. “Me siento bien y mi familia está tranquila”.



Gaete aseguró que quienes resulten negativos deben reincorporarse de inmediato a sus actividades.



En Emaseo, más de 50 trabajadores contrajeron covid-19. 150 se encuentran bajo cercos epidemiológicos y, de a poco, otros se han incorporado a sus actividades tras someterse a las pruebas de laboratorio. Dos personas han fallecido.



“Felizmente, hay un descenso en el crecimiento de casos. Hoy no se han reportado nuevos contagios, lo cual significa una tranquilidad para nosotros, la gente toma conciencia de que no solo deben cuidarse al interior de la empresa, sino también cuando salen”, dijo Gaete.



Los primeros contagiados fueron choferes, no personal de barrido, recolección o desinfección.



Alrededor de 50 personas serán contratadas para laborar temporalmente en reemplazo de quienes se encuentran en cuarentena. Luego se evaluará como se incorporará el personal que fue aislado.



La toma de muestras se realizará todos los días y se dará prioridad a los que fueron aislados por sospecha de covid-19 y a quienes adquirieron la enfermedad.