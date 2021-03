52 786 trabajadores recibirán su decimocuarto sueldo reducido en este año

Este lunes 15 de marzo del 2021, vence el plazo para el pago del decimocuarto sueldo a los trabajadores en relación de dependencia, públicos y privados, de la Costa y Región Insular, que decidieron acumularlo.

Desde abril del 2020, empresas se acogieron a la jornada reducida emergente, debido a la pandemia del covid-19, por lo que los trabajadores dejaron de laborar 8 horas diarias o 240 al mes.



Según el Ministerio del Trabajo, existen 52 786 trabajadores con reducciones de jornada vigentes.



En estos casos, el monto de la bonificación será proporcional al tiempo efectivamente laborado.



A continuación un ejemplo:



La decimocuarta remuneración o bono escolar corresponde a un salario básico, que para este 2021, es de USD 400. Los empleados que acumularon sus décimos recibirán en un solo monto esta cantidad. Y si decidieron mensualizarlo debieron recibir USD 33,33 por esto concepto cada mes. La cantidad se debe reflejar en el rol de pagos.



Vilma Yuquilema aún no recibe su decimocuarto sueldo. En la empresa, ubicada en Guayaquil, en la que labora por más de siete años aún no le han dicho cuándo les van a depositar el monto. "Siempre se atrasan un poco, pero al final nos pagan todo", dijo.



La trabajadora de 44 años señaló que su jornada laboral es completa por lo que espera que le depositen los USD 400 que le corresponde. El dinero lo utilizará para la educación de sus dos hijas.



La reducción de la jornada puede ser de hasta el 25% o de hasta el 50% (con un ajuste al salario de máximo el 45%), según lo establece el acuerdo ministerial 077 o la Ley Humanitaria, respectivamente.



Así, por ejemplo, el pago de esta bonificación correspondía a USD 400 si laboró los 12 meses con una jornada completa. USD 300 si laboró los 12 meses con una jornada reducida de 25% y USD 220 si tuvo una reducción de la jornada de 50% todo el año (con una baja en su salario máxima de 45%).



Si un trabajador no completó un año de labores tendrá derecho a una parte proporcional que se calculará hasta el momento de su retiro de la empresa.



Para el pago de este beneficio se toma en cuenta el régimen escolar de cada región, por esta razón es conocido como bono escolar. En la Sierra y Amazonía el decimocuarto sueldo se debe pagar hasta el 15 de agosto, en la Costa y Región Insular, hasta el 15 de marzo.



El período de cálculo de esta remuneración extra para el régimen Sierra y Amazonía va desde el 1 de agosto del año previo al 31 de julio del año siguiente. Para la Costa y Región Insular va del 1 de marzo del año previo al 28 o 29 de febrero del siguiente año.