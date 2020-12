1,7 millones de trabajadores recibirán décimo en diciembre

Las empresas y el Estado se preparan para pagar el sueldo extra o bono navideño en este mes. En total, aproximadamente 1,7 millones de trabajadores de ambos sectores percibirán este beneficio.

El bono navideño resulta de la suma de todo lo ganado en el año dividido para 12, indistintamente de que tenga jornada reducida, ya que siempre se va a tomar como base de cálculo todos los ingresos, aclaró el Ministerio de Trabajo.



¿Cuántos empleados privados recibirán el bono navideño?

Los empleadores del sector privado registraron a 1,2 millones de trabajadores para recibir el bono escolar de forma acumulada, lo que da una idea del número de trabajadores que recibirá la decimotercera remuneración o bono navideño de forma acumulada en este mes.



El año pasado 1,3 millones de trabajadores privados recibieron la decimotercera remuneración, según el Sistema de Salarios en Línea de la Decimotercer Remuneración del Ministerio de Trabajo.



Guillermo Narváez, presidente de la empresa de alimentos Snob, indicó que pagarán la bonificación a sus 202 empleados entre el 20 y 24 de diciembre. Del total de la nómina, el 90% recibirá el monto acumulado.



El empresario asegura que cuenta con liquidez para cubrir las obligaciones con el personal gracias a que las ventas se han recuperado en los últimos tres meses.



En Textiservi, aún se analiza la forma de pago del décimo. Carlos Rivadeneira, presidente de la firma textil, dijo que, actualmente, barajan dos opciones. La primera es cancelar la bonificación en un solo pago y la segunda, si no se alcanza a reunir el monto total para sus 100 empleados, es acordar la cancelación en dos cuotas.



En la empresa Oway Ecuador, ubicada en Babahoyo, provincia de Los Ríos, hasta este miércoles, 2 de diciembre del 2020, aún no se tenía definido la forma de pago de las bonificaciones.



¿Cuántos funcionarios públicos percibirán décimo en diciembre?



Para cubrir este beneficio a los servidores públicos el Gobierno desembolsará alrededor USD 423 millones.



La mayoría de funcionarios recibe el valor completo del aguinaldo en diciembre, según el Ministerio de Finanzas. De los 474 209 empleados -de entidades del Estado y de universidades- un total de 359 484 personas cobrará el décimo acumulado. Los pagos a este grupo representarán un gasto de USD 411 millones.



Por otro lado, 114 725 trabajadores del Estado recibirán de forma mensualizada el valor junto a su remuneración; a ellos se les transferirá USD 11,5 millones. Entre enero y noviembre, Finanzas pagó 125 millones a quienes mensualizan este incentivo.



La cantidad de recursos que se requieren en diciembre para atender este pago extra hace que la nómina del sector público se duplique.



Aunque en diciembre el Fisco debe destinar la abultada suma de más de USD 1 100 millones por sueldos y décimos, Pozo anticipó que no habrá ajustes o retrasos.



Sin embargo, el funcionario reconoció que se requiere concretar el financiamiento externo previsto para concretar los pagos de diciembre.

“Los sueldos se van a pagar en las fechas que corresponden, que se queden tranquilos los servidores”.



¿Cómo afecta la reducción de la jornada al décimo?



Todos los trabajadores que a inicios de año decidieron acumular su decimotercer sueldo y que están en jornada reducida recibirán este diciembre un monto también ajustado a la baja. El artículo cinco del Acuerdo Ministerial 133 establece que las remuneraciones adicionales, en este caso el bono navideño, se pagarán sobre las horas establecidas en la reducción de jornada emergente para el trabajador privado. Lo mismo aplica en el artículo cinco del Acuerdo Ministerial 173 para los trabajadores del sector público.



El Código del Trabajo establece la reducción emergente de la jornada hasta en un 25%. Pero los empleadores también pueden acogerse desde junio al artículo 20 de la Ley Humanitaria, el cual determina que la reducción de la jornada de trabajo podrá ser de hasta el 50%, lo que implica un ajuste de hasta la mitad de la remuneración.



¿Hasta cuándo se paga y quiénes lo cobran?

Se paga hasta el 24 diciembre. Lo pueden cobrar solo los empleados en relación de dependencia, públicos y privados.



¿Cómo se calcula?

Se calcula en el período comprendido desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre de cada año, y el valor se obtiene sumando todas las remuneraciones ganadas por el trabajador en el período de un año, dividido para 12.



Las personas que terminaron su relación laboral antes del pago de la decimotercera remuneración reciben el proporcional en su liquidación, según el tiempo trabajado durante el período de cálculo. Para las personas con contrato parcial permanente; es decir, quienes laboran menos de 160 horas al mes, el cálculo del decimotercer sueldo se lo hace sobre la remuneración mensual, que se determina según el número de horas trabajadas.

A continuación, le presentamos una calculadora para que conozca el valor que recibirá: