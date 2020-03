Trabajadores de Amazon e Instacart protestan por medidas de seguridad ante el covid-19

LEA TAMBIÉN

Trabajadores de Instacart, especializada en la entrega a domicilio de alimentos por internet, y de la gigante Amazon planean protestas este lunes 30 de marzo del 2020 en Estados Unidos para reclamar mayores medidas de seguridad e higiene, en un sector exigido por la crisis del covid-19.

Las acciones de los trabajadores apuntan a las crecientes preocupaciones sobre los riesgos de salud que enfrentan los repartidores de comida y otros suministros mientras la gran mayoría de los estadounidenses son instados a confinarse en sus casas debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



Trabajadores de Instacart deben empezar una huelga este lunes 30 de marzo, mientras que los empleados de Amazon planean una protesta en un depósito señalado como un centro de contagios del virus.



La protesta en Instacart es empujada por un grupo denominado Gig Workers Collective, que agrupa a trabajadores independientes (con contratos a corto plazo y sin beneficios) de distintas apps dentro de la “economía gig” .



El colectivo, del que se desconoce el número de miembros, dijo que mantiene su llamado a huelga del viernes a pesar de las nuevas medidas de seguridad anunciadas el domingo 29 de marzo.



“Los trabajadores no completarán más órdenes hasta que se cumplan todas nuestras demandas”, dijo un portavoz a AFP. “Esto no se trata solo de nosotros, queremos también proteger a nuestros clientes”.



Se desconocía exactamente cuántos “clientes” de Instacart participaban en el paro.



La compañía, con sede en San Francisco, dijo que entregaría nuevos suplementos sanitarios a sus “compradores” a tiempo completo y establecería un mínimo para las propinas.



Pero el grupo sindical tachó esas medidas de “broma pesada”.



En un blog explicó que la medida sobre las propinas no aumentaría la compensación a los repartidores y era menor a una remuneración adicional por condiciones de peligrosidad.



En otro caso aparte, un trabajador de Amazon en un almacén en Nueva York llamó a una protesta denunciando la gestión del gigante del comercio electrónico ante los casos de contagio en sus instalaciones.



“Hay casos positivos [de coronavirus] trabajando en estos edificios infectando a miles”, escribió Christian Smalls en Twitter. Smalls incluyó videos del depósito que mostraba lo que el señalaba eran medidas de seguridad inadecuadas.



La protesta debe congregar unas 200 personas afuera de las instalaciones, según The New York Post.



En una respuesta a una consulta de AFP, Amazon dijo que las declaraciones de Smalls eran “engañosas”.



“Hemos tomado medidas extremas para mantener a las personas a salvo”, indicó.



Un grupo de trabajadores de la cadena de supermercados Whole Foods, propiedad de Amazon, convocaron una huelga de un día el martes 31 de marzo para exigir el pago de salarios a los trabajadores por los días que deban cumplir cuarentena.