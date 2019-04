Un trabajador murió aplastado por un muro de contención en Ambato

LEA TAMBIÉN

Una persona falleció tras el colapso de un muro de contención en la avenida Pachano y Reina Claudia, en el sur de la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. La emergencia se reportó a las 09:00 al Sistema de Seguridad ECU 911. Los rescatistas y paramédicos del Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud y la Policía Nacional llegaron al sitio.

David P., de 17 años, empleado de la empresa constructora responsable de los trabajos de instalación de la tubería para el cableado subterráneo, quedó atrapado entre los escombros de tierra y piedras, mientras que otros tres compañeros salieron ilesos.



“Estuvimos tapando la tubería plástica instalada, cuando comenzaron a caer pequeñas piedras. Les dije que el muro se venía encima y salimos corriendo, pero David se quedó enterrado”, contó uno de los trabajadores.



Según los jornaleros, al abrir la zanja de un metro de profundidad detectaron que el muro de contención no tenía bases profundas y eso posiblemente ocasionó la caída.



Fernando Nata, vecino del sector, dijo que salía de su vivienda cuando los cables de alta tensión comenzaron a moverse y se presentó un cortocircuito acompañado de un gran estruendo, pensé que era temblor. “No sabía si salir o regresar a la casa, me quedé y miré que la gente corría. Los compañeros del trabajador llamaban David, David, pero no respondía”.

15 rescatistas con retroexcavadoras lograron rescatar el cuerpo que quedó bajo el muro.Foto: Glenda Giacometti/ El Comercio



Al menos tres horas y media tomó a los 15 rescatistas, apoyados con dos retroexcavadoras, picos y palas, localizar el cuerpo del joven oriundo del cantón Sangolquí de la provincia de Pichincha.



El personal de Criminalística de la Policía Nacional y de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver que fue cubierto con un manto de color celeste. Eduardo Viteri, agente Fiscal encargado de Flagrancia de Tungurahua, explicó que aparentemente se trataría de un accidente laboral. El muro se desprendió y sepultó al joven.



Explicó que posiblemente la fragilidad del suelo provocó que el muro de piedra se desplomara. “Esperamos que se realice el estudio para determinar las causas del colapso de la estructura”.



Los trabajos se iniciaron hace tres meses con la apertura de una zanja de un metro de profundidad donde se colocaron las tuberías en PVC. La obra fue contratada por la

Este medio de comunicación intentó entrevistar al gerente de la Empresa Eléctrica Ambato, pero él evitó dar declaraciones.