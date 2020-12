Trabajador de minera Curimining fue agredido por presuntos antimineros

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales rechazó el ataque físico que recibió un representante de la empresa minera Curimining, a manos de desconocidos que se autoidentificaron como antimineros. La compañía está a cargo del proyecto Curipamba, ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar.

La agresión ocurrió el pasado 24 de diciembre de 2020, en los exteriores de la Gobernación de Las Naves, luego de que se realizara un debate del Consejo cantonal sobre el borrador del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial.



Según el Ministerio, en un comunicado difundido este 27 de diciembre, las acciones violentas están basadas en motivaciones políticas. La entidad no profundizó en el tema e hizo un llamado al diálogo.



"Es importante mencionar que las empresas nacionales y extranjeras realizan actividades mineras amparadas en un título minero en el Ecuador. Además, el Gobierno Nacional trabaja constantemente, de manera interinstitucional, en el desarrollo de una minería con responsabilidad, que cumpla con la Ley y que sanciona las actividades ilegales", detalla el comunicado oficial.



Christian Villarroel, gerente de comunicaciones y gestión política de Curimining, en una entrevista con este Diario informó que el responsable del Área de Relacionamiento Comunitario de la empresa, José Gómez, fue convocado a la sesión del Consejo para exponer documentación sobre las operaciones de la compañía, que está en Las Naves desde hace 13 años.



Él narró que, al momento de querer ingresar a la reunión, Gómez y otro trabajador de la firma fueron abordados por tres sujetos, que dijeron ser antimineros, quienes los atacaron con varios objetos.



"No dieron ni oportunidad a ingresar (a la sesión). Los pegaron con palos, con las hebillas de las correas, les agredieron físicamente, les insultaron... Una de las personas está ilesa, pero Gómez terminó con laceraciones en el cuerpo. Lo único que ellos (los antimineros) quieren es imponer sus verdades con violencia", contó Villarroel.



Curimining formalizó una denuncia ante la Justicia para que se investiguen los hechos y se localice a los responsables. A través de sus redes sociales, la empresa compartió videos e imágenes de las agresiones.



En uno de los videos se observa a un hombre vestido con pantalón negro, camiseta azul y gorra roja golpeando fuertemente a Gómez con una correa. El trabajador de la empresa logró huir, pero el sujeto salió de tras él. En la toma no aparece ningún policía para detener el ataque.



Otras fotografías muestran las lesiones que quedaron marcados en los brazos, pecho y espalda de José Gómez.