El trabajador de Emaseo fallecido por covid-19 deja seis hijos en la orfandad

A las 07:44 del pasado 6 de abril del 2020, Luis Alfonso Gualotuña Marcalla se acercó al dispensario médico de Emaseo para pedir atención, pues tenía síntomas de gripe desde hace 12 horas. Allí le diagnosticaron faringitis, le recetaron medicamentos, le dieron reposo por dos días, le explicaron las medidas a tomar y le pidieron acercarse al IESS si es que su estado no mejoraba.

Desde entonces no volvió a trabajar, pues según un reporte de la empresa de recolección de desechos sólidos, solicitó vacaciones.



El tratamiento no dio resultados positivos para este hombre de 48 años, que vivía en Conocoto. Por eso, fue ingresado en el hospital IESS Quito Sur el 14 de abril. En ocho días, su aparente faringitis se convirtió en un Síndrome de Dificultad Respiratoria asociada al covid-19, por lo que recibió tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Tras un mes de batallar con la enfermedad y de 22 días de hospitalización, su cuerpo no resistió y falleció a las 18:10 del 6 de mayo. Según un reporte de Emaseo, Gualotuña “presento síntomas de contagio mientras estaba en su periodo de vacaciones” y la empresa afirma que recibió información de que, en su tiempo libre, el ‘soldado azul’, que consta en la nómina como operador de maquinaria y equipo pesado y era parte de la Subdirección de Producción de Servicios, trabajaba como reciclador.



Gualotuña era operador de una de las barredoras mecánicas que tiene Emaseo y deja a una viuda de 47 años, quien es ama de casa. Además, deja en la orfandad a seis hijos de: 23, 21, 15, 12, 10 y 8 años.



Él es el segundo empleado de Emaseo que pierde la vida por covid-19. Su compañero, Jorge Tenesaca, murió el 24 de abril, tras ser internado en el hospital IESS Quito Sur, a causa de complicaciones por esta enfermedad.



Emaseo reportó hasta el jueves 7 de mayo, 43 trabajadores más contagiados por el nuevo coronavirus. Otros 167 cumplen aislamiento y están dentro del cerco epidemiológico



Para proteger al personal que forma parte de los servicios prioritarios que no se han detenido durante la emergencia sanitaria, declarada el pasado 11 de marzo, Emaseo pide a los quiteños frenar su producción de desechos sólidos y separar el papel, cartón y plástico, guardarlo en casa y entregárselo posteriormente a los recicladores, que viven de estos materiales.



También recomiendan cerrar bien la funda de basura y poner doble si el contenido es muy pesado o la funda es poco resistente. Luego, solicita a la comunidad que le eche alcohol, agua clorada (dos gotas de cloro por cada litro de agua) o agua jabonosa.



Finalmente, señala que si una persona en casa es covid-19 positivo o sospecha tener la enfermedad, bote sus mascarillas, guantes, pañuelos, papel higiénico, etc. en doble funda, la selle bien y la guarde en un basurero tapado durante tres días. Solo entonces, puede pedirle a alguien sano que saque esos desechos junto con la basura común al contenedor o al punto por donde recoge dentro de los horarios el servicio a pie de vereda.



Todo cumpliendo el protocolo antes mencionado. Además, recuerda que no se deben botar muebles y tereques en general, para no saturar los camiones recolectores y que sacar basura fuera de horario o disponerla de forma inadecuada tiene una multa de USD 80.