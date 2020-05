Trabajador de Emaseo que fue atropellado por un conductor ebrio sufrió fracturas en su cadera y piernas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La imagen del accidente está fresca en la mente de Bryan Palma, uno de los soldados azules que se encarga de la recolección de basura en las calles de Quito. “Fue el lunes, a las nueve y media de la noche. En un montón (de basura) se paró el camión recolector. Estaba botando las fundas, y cuando boté una y me giré ya la camioneta le vi encima de mí y me impactó y me aplastó contra el recolector”.

El joven colaborador de Emaseo fue atropellado mientras realizaba sus labores la noche del 4 de mayo del 2020. Ocurrió en el sector de Quitumbe, sur de Quito. A sus 23 años prestaba sus servicios como ayudante de recolección, y según la entidad, el conductor del auto que lo embistió se encontraba en aparente estado de embriaguez.

El conductor estaba en estado etílico y en pleno toque de queda impactó a nuestro compañero, a esta altura de la pandemia está en nuestra responsabilidad no contagiarnos, cuidemos por favor 🙏. https://t.co/OCLmOrNvoO — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) May 12, 2020



"Nuestro querido soldado azul fue víctima de la irresponsabilidad de un ciudadano de manera incomprensible e imprudente, violó el toque de queda. No es la primera vez que nos vemos afectados por la falta de responsabilidad ciudadana", señaló el comunicado de la empresa.

El atropello le provocó fracturas en su cadera y piernas. La cámara de video ubicada en el interior de la cabina del camión captó el momento del impacto. No muestra al vehículo embistiendo al trabajador, pero sí cómo el recolector se sacude debido a la fuerza del choque. Ese instante, el conductor bajó a ver lo que pasaba y a socorrer a su compañero.



Unos segundos después volvió a subir al camión, tomó la radio y con desesperación se comunicó con la central. “Señor, señor, cópieme jefe, necesito una ambulancia urgente aquí en la principal”.



Daysi, su hermana, contó que una señorita le llamó a decirle que su hermano había sufrido un accidente. Toda la familia se puso mal. Sabían que su hermano estaba sufriendo. Les indignó que algo así ocurriera, más aún en toque de queda, cuando supuestamente las personas no deberían salir en sus autos a partir de las 14:00. “Pero la gente no entiende, no hace caso, y por la irresponsabilidad de muchas personas le pasó lo que le pasó a mi hermano”, dice la mujer.



Bryan es el menor de sus hermanos y es quien sustentaba a sus padres, ambos con enfermedades crónicas. Su humilde vivienda se ubica en Chilogallo, sur de Quito. Francisco, su padre, contó que justo el día del accidente, el joven fue a visitar a sus progenitores por la mañana. Quería ver a su madre. Les llevó unas compras y conversaron unos minutos.



Cuatro días después del atropello y tras seis horas de operaciones regresó a casa. Desde su cama, con una mascarilla negra, cuenta que su anhelo es “meter todas las ganas y fuerzas para salir adelante, volver a caminar y estar otra vez con mis compañeros los soldados azules”.



Pide que la gente tenga conciencia, que no tomen ni salgan luego del toque de queda, y envía un mensaje a sus compañeros: “Somos los héroes de Quito, Gracia a nosotros no se contamina la ciudad, y tenemos la ciudad limpia. Les quiero mucho, pronto estaré con ellos”.



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se solidarizó con la familia de la víctima. A través de redes sociales compartió el mensaje: “Uno de nuestros soldados azules fue víctima de la irresponsabilidad de un ciudadano. Rechazamos rotundamente los actos que afectan a quienes realizan su trabajo diario. La historia de Bryan no puede repetirse”.



La persona que atropelló a Bryan cumple prisión preventiva. La Fiscalía iniciará el proceso penal en contra del infractor por el delito de lesiones con el agravante de haberlo cometido en estado etílico.



Según Emaseo, durante esta crisis sanitaria ha sufrido afectaciones su maquinaria y contenedores a causa de choques por conductores que, además de violentar las restricciones de movilidad, se encontraban en estado de embriaguez.