Con calzado cómodo y muchas ganas, los turistas regresan a la Torre Eiffel

Los primeros visitantes de la Torre Eiffel, con calzado cómodo y muchas ganas, sudaron la gota gorda este jueves 25 de junio del 2020 para subir las empinadas escaleras y admirar París desde el monumento más famoso de la ciudad, que reabrió sus puertas después de tres meses.

Los periodistas, provenientes de todo el mundo, superaban en número al medio centenar de turistas franceses y extranjeros que, portando mascarillas, iniciaron poco después de las 10:00 el ascenso de la Dama de Hierro.



“!Es perfecto! ¡Es una visita VIP!” , dice con una sonrisa Vanessa Vila, sorprendida por la poca afluencia, inusual en esta época del año.

Los visitantes suben las escaleras mientras visitan la Torre Eiffel durante su reapertura parcial el 25 de junio de 2020, en París. Foto: AFP



“Hace dos años intentamos venir pero había demasiada gente”, añade esta parisina de 40 años, querealiza la visita acompañada de sus hijos y su suegra.



“Esperábamos mucha más gente, pero como las fronteras siguen cerradas hay pocos extranjeros”, admite Yacine Gueblaoui, que controla en una de las entradas que todos los visitantes lleven mascarillas.



Durante los ocho primeros días de apertura, los visitantes pueden llegar únicamente hasta el segundo piso -de los tres- del monumento, a condición de subir a pie los 674 escalones. Un esfuerzo que no los desalentó.

“!Vamos a eliminar todo lo que comimos durante el confinamiento!”, dice entre risas Marie, una joven treintañera, que sube las escalinatas de dos en dos y admira París libre de la nube de polución que en tiempo normal oculta el paisaje.



Los primeros cinco minutos del ascenso son fáciles pero al llegar al primer piso muchos tienen que tomarse una pausa para recobrar el aliento.



“¿Estás bien? Nos dices si quieres que vayamos más despacio” , le dice una hija a su madre. “¡Sería más fácil sin este calor infernal!”, le responde la señora, abanicándose con una hoja de papel que poco o nada ayuda ante la temperatura que impera en la capital francesa.

Los turistas y los parisinos podrán admirar nuevamente la vista de la capital francesa desde la Torre Eiffel después de un cierre de tres meses debido al coronavirus, pero solo si suben las escaleras. Fpto: AFP



Si la situación sanitaria lo permite, los ascensores reabrirán en julio, excepto aquellos, más pequeños, que llevan hasta la cumbre de la torre de 324 metros de altura. Todo ello para garantizar una distancia segura entre los visitantes y limitar el riesgo de infección.



Con el mismo objetivo, la empresa que gestiona el monumento colocó en el suelo marcas de color azul, con las que invitan a las personas a mantener al menos 1,50 de distancia entre ellas.

Lágrimas de felicidad



Ni el calor ni la ascensión a pie frenaron a Thérèse, de 60 años, que vino de Perpignan, cerca de la frontera con España, para visitar a su nieto, y no quiso perderse la apertura del emblemático monumento parisino.



“Quería participar en este momento de alegría. Casi estoy llorando, pero es de felicidad. Después de estos meses difíciles esto es una gran emoción”, dice.



“Voy a subir despacio... y si no llego hasta arriba no importa”, agrega la mujer.

Un grupo de personas con mascarillas sube las escaleras de la Torre Eiffel en París, Francia, el 25 de junio de 2020. Foto: Reuters



Entre los visitantes hay pocos extranjeros. Yair Solano, un estudiante mexicano de 20 años, aprovechó sus últimos días en Francia para visitar el monumento. “ No quería irme sin despedirme de la Torre Eiffel ” , explica, acompañado de dos amigos.



“Hay más periodistas que turistas”, dice asombrado Ingo, un alemán de 35 años que aprovechó un viaje profesional a París para subir al monumento visitado anualmente por siete millones de personas.



El cierre de la Torre Eiffel, el más largo desde la Segunda Guerra Mundial, provocó pérdidas 10,1 millones de dólares, según Patrick Branco Ruivo, el director general de la sociedad que gestiona el monumento construido en 1889.