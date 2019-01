Tres personas murieron en Cuba por un potente tornado

LEA TAMBIÉN

Un potente tornado golpeó varios barrios de La Habana la noche del domingo causando la muerte de tres personas, hiriendo a 172 y dejando a parte de la ciudad entre escombros y en la penumbra.

“Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla (municipio de La Habana). Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de tres vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento”, informó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.



Un poco antes, el portal oficialista Cubadebate detallaba que “la Habana sufrió el embate de un gran tornado que dejó numerosos daños humanos y materiales en varios poblados de la ciudad”, que permanecieron por varias horas a oscuras.



“La fuerza de los vientos del tornado se puede comparar con la de un huracán de categoría 4 o 5, aunque su impacto es más focalizado”, agregó el portal.



En un recorrido por la capital de la isla, reporteros de la AFP constataron varias calles del barrio Luyanó, en el Municipio 10 de Octubre, llenas de escombros.



Algunos pedazos de balcón de edificios habían cedido, mientras postes y árboles caídos interrumpían las vías.



El Hospital Materno Infantil Hijas de Galicia estaba siendo evacuado debido a daños en sus instalaciones, constató un periodista de la AFP . El ulular de las sirenas en la ciudad era constante, con bomberos y ambulancias desplazándose en labores de rescate.



Otros barrios afectados de la capital fueron Santos Suárez, Vía Blanca y Chibás.



“Fuerte tornado en La Habana. Me cogió en la calle, en el carro, con mi esposa y mis niños. Y tuve que ir esquivando matas caídas, inundaciones, fuertes vientos. Hasta que pude llegar a casa. Pasamos gran susto”, contó el actor Luis Silva, 'Pánfilo', que interactuó con Barack Obama en su visita a la isla en 2016.



“El sonido de un avión”



El tornado ocurrió en medio de una esperada tormenta que ya afectaba la zona oeste de Cuba, con ráfagas de hasta 100 km por hora y penetración del mar. Esta se prolongaba la madrugada del lunes.



“Los de la isla acostumbrados a estos avisos, no sospecharon la magnitud de lo que se avecinaba después de superadas las ocho de la noche”, admitió el diario Granma, órgano oficial de comunicación del gobierno.



El especialista del Instituto de Meteorología (Insmet), Armando Caymares, explicó a la prensa oficial que “las personas sintieron como el sonido de un avión de propulsión a chorro y cambios en la presión ambiental”.



Ciudadanos compartían vía redes sociales imágenes de calles inundadas, de vehículos volteados y arrumados contra las paredes o impactados por postes. Todo ello en medio de la penumbra.



En varios barrios la energía ya había sido cortada anticipadamente por precaución, pero iba siendo repuesta a medida que las condiciones mejoraban.



Los especialistas de meteorología explicaron que este fenómeno se produjo debido a una baja extratropical que descendió del sudeste del golfo de México y entró por el oeste de la isla.



“Además de este tornado se reportan rachas de vientos con daños a instalaciones públicas y el sector residencial, mientras que existen ligeras inundaciones en varios sectores del malecón y otras zonas bajas del litoral”, detalló Radio Reloj.



El viento ocasionaba que las aguas del malecón de La Habana azotaran con fuerza y penetraran unos metros en la ciudad.



Las zonas del oeste de Cuba afectadas son las provincias de Pinar del Rio, Artemisa y Mayabeque. La tormenta avanzaba hacia el centro del país, pero con menor intensidad, según especialistas.



De acuerdo con el Insmet, el paso de tornados por la capital cubana no es un fenómeno cotidiano. Uno de los más recordados es el del 26 de diciembre de 1940 que impactó en la localidad de Bejucal.



En 2017, el poderoso huracán Irma castigó 12 de las 15 provincias cubanas, dejando pérdidas por USD 13 185 millones, con daños en viviendas, instalaciones de salud, escuelas, hoteles, redes eléctricas y cultivos.