Se forman tormentas Alfa y Beta, llamadas así porque se agotaron los nombres previstos

Las tormentas Alfa y Beta se formaron este viernes 18 de septiembre del 2020 en el Atlántico marcando un hito en la activa temporada de huracanes 2020, al inaugurar el alfabeto griego luego de que los meteorólogos agotaran los nombres previstos para los ciclones tras la formación de Wilfred.

La tormenta tropical Beta sopla con vientos máximos sostenidos de 65 km/hora en el golfo de México, frente a la boca del Río Grande, y se espera que alcance intensidad de huracán el fin de semana, informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.



Al mismo tiempo se formaba en el otro extremo del Atlántico, frente a Portugal, la tormenta subtropical Alfa con vientos máximos sostenidos de 85 km/hora. No se espera que se intensifique.



Ambas inauguraron el alfabeto griego luego de que, más temprano este viernes, se formara la tormenta tropical Wilfred. Con ella, se agotó la lista de nombres predeterminados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para los ciclones tropicales de esta temporada.



Esta lista consiste en 21 nombres femeninos y masculinos que se alternan por orden alfabético y cambian cada año. Como la OMM elige nombres que sean fácilmente reconocibles en una región donde se hablan varios idiomas, no se prevén apelativos que empiecen por X, Y ni Z.



En el inusual caso en que se acabe la lista, la OMM prevé que las tormentas se continúen identificando con las letras del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta... Como ha sido el caso este año, que ha visto una temporada de huracanes inusualmente activa.



“Saquen su alfabeto griego para el resto de 2020”, había escrito el NHC en su boletín sobre Wilfred.



Esta tormenta sopla a medio camino entre África y el Caribe con vientos máximos sostenidos de 65 km/hora, según el NHC.



El meteorólogo MJ Ventrice, de la consultora The Weather Company, escribió en Twitter que ésta es “la segunda vez en la historia que usaremos el alfabeto griego, después de 2005”.



Ese año se rompieron récords con los huracanes Katrina y Wilma, que devastaron Luisiana y Florida, respectivamente.



Esos nombres, así como María, Irma o Harvey por ejemplo, fueron retirados para siempre de las listas de nombres de la OMM debido a la devastación que causaron en tierra firme.



Mientras tanto, el océano está azotado por Teddy, un poderoso huracán de categoría 4 que se arremolina en el centro de Atlántico y que podría pasar cerca de las islas Bermudas apenas una semana después del huracán Paulette.