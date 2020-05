Durante el toque de queda algunos taxistas de Quito no usan medidas de bioseguridad ni el taxímetro

LEA TAMBIÉN

Los taxis en Quito tienen permitido circular dentro del toque de queda a partir de este lunes 4 de mayo de 2020, fecha en la que se inició el proceso de distanciamiento en el país. La capital se encuentra en semáforo rojo, razón por la que sólo se ha ampliado el horario para servicio de taxis y entrega de productos a domicilio.

Este fin de semana se dispuso una serie de medidas que los taxis deberían cumplir para brindar el servicio a partir de la fase de distanciamiento. Éstas fueron la implementación de una mica que separe al conductor del pasajero; el uso de guantes, mascarilla y demás protecciones. La provisión de gel y alcohol a los pasajeros y la desinfección del dinero en efectivo.



Además, se acordó en la Federación Nacional de Taxis que existiría un 30% de descuento en las tarifas para los profesionales de la salud, Policía, Fuerzas Armadas, ECU 911, Agencia Metropolitana de Transito, seguridad privada y medios de comunicación.



A pesar de estas disposiciones, no todas las unidades han acatado las disposiciones.

Patricia Yambal es tecnóloga médica y este 4 de mayo debió trasladarse desde el sector de Chillogallo, en el sur, hasta Calderón, en el norte, para cumplir sus labores en una casa de salud privada. Sin embargo, el taxi que abordó no contaba con las medidas de bioseguridad dispuestas, además el taxista no utilizó el taxímetro durante el viaje. Yambal relata que el primer taxi que la atendió intentó cobrar USD 15 por el trayecto, razón por la que rechazó el viaje y solicitó otra unidad.



En el segundo vehículo que abordó no existía la presencia de gel antibacterial ni la mica divisoria. El monto requerido por el conductor para realizar la carrera fue de USD 12; la usuaria aceptó el precio debido a la urgencia para llegar a su trabajo. Además cuenta que ninguno de los conductores que tuvo contacto verificaron la finalidad del traslado o su función profesional.



El toque de queda para la ciudadanía aún rige a partir de las 14:00 hasta las 05:00. Únicamente personal sanitario, de seguridad y ciudadanos que cuenten con el salvoconducto pueden transitar durante este lapso. De igual manera, los taxis solamente pueden transportar a estos grupos hasta las 22:00, hora a la que la restricción también aplica para estos vehículos.



Desde las 14:00, los taxis dejan de operar en las calles para, únicamente, atender llamados por medio de radiofrecuencias, llamadas o aplicativos móviles o encomiendas, pues se supone que la clientela en las calles es casi nula.



Los taxistas son conscientes de que pueden existir ciudadanos que utilicen su servicio para quebrantar la ley, por esta razón se recomendó que no se acceda a brindar la carrera a menos que se constate la ocupación o justificación de la persona que lo requiere.



Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxis de Pichincha, manifiesta que los transportistas que trasladen a alguien que no debería circular en el toque de queda pueden ser sancionados junto con su cooperativa. Para esta situación, el dirigente considera que es necesario el apoyo de la ciudadanía para evitar inconvenientes, pues no siempre se va a poder constatar la veracidad de los traslados.



Las operadoras de taxis que no cumplan con las disposiciones implementadas por el COE nacional o el Municipio pueden ser sancionadas con una multa de 4 salarios básicos. De momento, no se han registrado inconvenientes en torno al toque de queda según la Unión de Taxis de Pichincha, pues esta institución recibe reportes permanentes sobre las infracciones del gremio.



Los taxis solo pueden transportar a una persona, salvo en situaciones excepcionales, por ejemplo, en caso de que el pasajero dependiese de la asistencia de otra persona.